Tribunal Electoral denuncia bloqueo sistemático por magistrados afines a Libre

Tegucigalpa, Honduras.-En un pronunciamiento público, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) denunció a tres de sus magistrados de seguir obstruyendo el funcionamiento del órgano encargado de impartir justicia en materia electoral.

Según detalla el documento, la sesión de Pleno Administrativo fue convocada con 24 horas de anticipación para el lunes 17 de noviembre, amparada en el artículo 5 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral y bajo la modalidad virtual mediante la plataforma Zoom.

En el documento, el presidente del órgano jurisdiccional, Mario Flores Urrutia, reiteró que ningún reglamento interno prohíbe este tipo de reuniones y que la convocatoria tenía como finalidad garantizar la continuidad operativa del Tribunal.

Pese a ello, los magistrados Lourdes Estapé, Gabriel Gutiérrez y, de manera particular, Mario Morazán, afines al partido de gobierno, no se presentaron.