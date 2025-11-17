Por ser militante de Libre, recusan a presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, quien actuará como juez natural en el proceso legal que se ventila para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona, fue recusada por la defensa legal de los imputados. En términos prácticos, la apoderada legal de Mario Flores y Miriam Barahona, la abogada Claudia Erazo, solicitó a la presidencia de la CSJ, que la magistrada Rebeca Ráquel, desista de conocer esa causa legal a razón de un conflicto de interés directo en la causa a conocer. La profesional del derecho, Claudia Erazo, fundamentó la estrategia legal, argumentando: "Hemos presentado una recusación para el juez natural que fue designado: en este caso es la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Hemos acreditado el conflicto de interés de que es militante del Partido Libre, fundadora del mismo, el censo partidista así lo dice".

De acuerdo con la tesis de la defensora de los magistrados, el hecho de que la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, sea la juez que imparta justicia en ese caso, generaría una herramienta para instrumentalizar al Poder Judicial y no actuaría con la debida diligencia y esto desnaturalizaría la impartición clara de la justicia.



Militante de Libre

A razón de que el litigio legal que llevó a los dos funcionarios del TJE a ser arrimados a los tribunales de justicia, radica en disputas más políticas que legales, es el elemento político el que se fundamenta también ahora en esta recusación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La defensa de Flores y Barahona logró, según sus investigaciones, a establecer que la presidenta de la Corte, es militante del Partido Libertad y Refundación y que está en el censo de ese partido político.

Erazo señaló que "es una situación que debe de darse de manera inmediata, con carácter urgente, inhibirse de conocer el proceso, y que el pleno de magistrados designe a otro juez natural que no tenga un conflicto de intereses en este proceso". Aunque la apoderada legal pide celeridad para darle trámite a la recusación que hoy interpuso, es de conocimiento público el letargo que en muchas ocasiones suelen caer este tipo de acciones legales, teniendo en cuenta la génesis política del caso. Sobre ese particular, Claudia Erazo reconoció y detalló cuántas acciones más se ha incoado y no se han resuelto en los plazos legales establecidos.