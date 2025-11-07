¿Por qué la CSJ cerró el paso al antejuicio contra magistrados del TJE?

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisible la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. La resolución fue adoptada por unanimidad por la Sala designada para conocer el caso, según confirmó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. “El proceso fue declarado inadmisible al considerar que los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, al tener las mismas prerrogativas y obligaciones que los magistrados de la Corte Suprema, no gozan del derecho del antejuicio”, explicó Duarte. El funcionario detalló que el análisis se basó en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral y el artículo 421 del Código Procesal Penal, los cuales delimitan el procedimiento aplicable a los altos funcionarios del Estado. “En efecto, la Sala no entró al fondo del asunto, sino que resolvió sobre el trámite, conforme al marco legal correspondiente”, añadió Duarte. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El portavoz señaló que el fallo fue adoptado tras el estudio del expediente remitido por el Ministerio Público, que había solicitado el antejuicio por presunto prevaricato judicial. De acuerdo con el procedimiento, las partes serán notificadas el próximo lunes y contarán con un plazo de 24 horas para presentar un recurso de reposición, en caso de considerarlo pertinente.

El proceso de antejuicio es un mecanismo legal que busca determinar si existen méritos suficientes para iniciar una investigación o acción penal contra funcionarios que gozan de inmunidad. En el caso de los miembros del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el procedimiento presenta particularidades debido a la naturaleza del órgano. Aunque tiene funciones jurisdiccionales, no forma parte del Poder Judicial. Asimismo, el analista de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, recordó que “para remover a un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, primero debe agotarse la figura del juicio político, que es el mecanismo constitucional para eliminar el fuero y proceder luego con las responsabilidades penales o administrativas”. Aguilar añadió que, conforme a estándares internacionales, los tribunales electorales deben tener un régimen disciplinario especial, el cual actualmente no está regulado en Honduras. Por su parte, el abogado Kenneth Madrid opinó que los magistrados del TJE sí están protegidos por el antejuicio, ya que “la independencia judicial es el principio fundamental que protege a los jueces para que no sean procesados por emitir su criterio en sus resoluciones”. No obstante, la decisión de la Corte reafirma la interpretación de que el Tribunal de Justicia Electoral, aunque es un órgano independiente, comparte las prerrogativas de los magistrados de la Corte Suprema y no está sujeto al antejuicio.

El conflicto que llegó a la Corte Suprema