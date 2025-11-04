Defensores de Honduras tildan de “improcedente” el antejuicio contra magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La Plataforma Defensores de Honduras calificó como “improcedente” y “sin fundamentos” la solicitud del Ministerio Público (MP) de promover un antejuicio contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Los magistrados señalados son Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Alberto Flores Urrutia, a quienes se les atribuye el delito de prevaricato judicial. “El Ministerio Público ha promovido un antejuicio totalmente improcedente y carente de fundamento jurídico, pretendiendo criminalizar a dos magistrados que actuaron en estricto apego a la Constitución de la República, la Ley Electoral y los principios democráticos”, manifestó la organización en un comunicado.

La plataforma sostuvo que “el actuar del TJE el 27 de octubre de 2025 fue plenamente legal, legítimo y necesario para garantizar la continuidad del proceso electoral, en un contexto donde el magistrado Mario Morazán, junto a otros actores políticos, se negaron a cumplir su deber y pretendieron paralizar el Tribunal con fines claramente partidarios”. Cabe recordar que, hace una semana, los magistrados Flores Urrutia y Barahona Rodríguez aprobaron la apelación sobre la no inscripción de Jorge Cálix y Cristhian Villalobos, sin la presencia del tercer magistrado, Mario Morazán. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante ello, el Ministerio Público anunció la promoción de un antejuicio contra los dos magistrados que actuaron sin la participación del tercer integrante del pleno.

“El 27 de octubre, los magistrados resolvieron de manera irregular una recusación interpuesta por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos, en un caso vinculado a dos recursos de apelación sobre solicitudes de candidatura”, detalló el MP en un comunicado. El ente acusador añadió que “ambos magistrados admitieron y resolvieron los recursos en clara contravención a la normativa que regula este Tribunal, ya que tomaron decisiones sin la participación del tercer magistrado propietario ni la convocatoria de un suplente”. Por su parte, la Plataforma Defensores de Honduras acusó al MP de actuar fuera de su competencia y de servir a intereses políticos. “El Ministerio Público, encabezado por un fiscal general claramente alineado al partido de gobierno, se está prestando al juego político del Partido Libre, buscando atemorizar, paralizar y cooptar a las instituciones electorales para impedir que el pueblo hondureño ejerza su derecho al voto libre”, señaló la organización.