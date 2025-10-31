Mario Flores y Mirian Barahona interponen un recurso de amparo contra las acciones del MP en el TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Mirian Barahona, llegaron este viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo en contra de las recientes acciones del Ministerio Público, las cuales consideran intervencionistas. “Es un amparo, uno de los mecanismos de defensa constitucional”, explicó su representante legal, Oliver Erazo, al justificar la medida adoptada por los magistrados. Por su parte, el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, declaró: “Ustedes han sido testigos de lo que ha sucedido en los últimos días en los órganos electorales, especialmente en el TJE, en el cual junto a la compañera Mirian nos hemos visto vulnerados en nuestros derechos”.



"Es de pleno conocimiento que el Ministerio Público hizo acto de presencia a través de sus agentes de investigación en las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral en una clara intervención a la institucionalidad, a un órgano de seguridad nacional y a razón de eso decidimos poner este recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional", detalló.

"Que conozca la comunidad internacional lo que está sucediendo en contra de los representantes de estos órganos electorales, como ser la señora Mirian Barahona y el señor Mario Flores Urrutia en su condición de presidente", dijo el titular del TJE. Urrutia sostuvo que tiene la esperanza de que se haga justicia, ya que, según dijo, se están vulnerando sus derechos y la independencia como jueces electorales, ante la "clara intervención del Ministerio Público".

Por su parte, el abogado Oliver Erazo aseguró que la acción de amparo se interpuso porque están siendo vulnerados derechos y principios constitucionales relacionados con la persona humana y el ejercicio de sus funciones.

Allanamientos en el TJE

Autoridades del Ministerio Público ingresaron al edificio del TJE y secuestraron varios archivos físicos, digitales, así como fotografías de los documentos. Hasta el momento no se ha precisado el motivo oficial de la acción ni el caso al que estaría vinculada la investigación.



Ese mismo día, el presidente del TJE denunció que personas sospechosas sitiaron su vivienda luego de que los agentes de la DPI ingresaran al tribunal.

Conflicto en el TJE