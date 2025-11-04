Ministerio Público promueve antejuicio contra dos magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público presentó la solicitud de un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). A los magistrados Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez se les atribuye el delito de prevaricato judicial, de acuerdo con un comunicado compartido en su cuenta de X, a las 10:33 de la noche del lunes 3 de noviembre. El MP sostiene que “ambos funcionarios, sin la participación del tercer miembro que conforma el Pleno, emitieron resoluciones contrarias a la ley ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados".

También detalla que "El 27 de octubre los magistrados resolvieron de manera irregular una recusación interpuesta por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos, en un caso vinculado a dos recursos de apelación sobre solicitudes de candidatura. Según los hechos, los magistrados rechazaron dicho incidente sin seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, el cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente principal y la convocatoria de un magistrado suplente. En lugar de ello, los dos magistrados resolvieron la recusación por su cuenta, sin confrontar el quórum conforme a ley". "Ese mismo día, ambos magistrados admitieron y resolvieron las resoluciones en una clara contravención a la normativa que regula este Tribunal, ya que tomaron decisiones sin la participación del tercer magistrado propietario ni la convocatoria de un suplente, pese a que la ley establece que el Pleno solo puede sesionar válidamente con la presencia de los tres miembros propietarios o, al menos, dos propietarios y un suplente", agrega el MP. El Ministerio Público asegura considera que los magistrados cometieron el delito de prevaricato judicial. Por eso, pide a la CSJ que acepte el antejuicio para que se actúe de acuerdo con la ley ante el juez correspondiente.

Resolución del TJE sobre diputaciones

El pasado martes 28 de octubre, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, aprobaron la apelación de la no inscripción de Jorge Cálix y Cristhian Villalobos, ante la ausencia del magistrado Mario Morazán. De acuerdo con información que confirmó en su momento el abogado de Cálix, Mariano Torres, los magistrados resolvieron los tres recursos admitidos, entre ellos los que daban luz verde a la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho y de Cristhian Villalobos por el departamento de Valle.

¿Qué es un antejuicio?

El antejuicio es un procedimiento legal especial, o una garantía constitucional, que protege a ciertos altos funcionarios públicos de ser detenidos o sometidos a un proceso penal ordinario sin una autorización previa de una autoridad competente, en este caso la Corte Suprema de Justicia.

¿Quiénes pueden tener un antejuicio?