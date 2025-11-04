Ministerio Público confirma al menos diez líneas investigativas contra Roberto Contreras

Entre los delitos que se le atribuyen en las investigaciones se mencionan trata de personas con fines de explotación sexual comercial, fraude, violación a los deberes de los funcionarios, lavado de activos, abuso de autoridad, administración desleal del patrimonio público y coacción.

"Desde que antes de que el señor Contreras fuera alcalde de la ciudad de San Pedro Sula ya tenía varias líneas de investigación en el Ministerio Público", confirmó Yuri Mora, portavoz del ente acusador.

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) confirmó este martes 4 de noviembre que mantiene abiertas varias líneas de investigación contra el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , por diversos delitos que habrían sido cometidos antes de asumir el cargo edilicio entre ellos, administración desleal del patrimonio y fraude.

El representante del MP explicó que estas diligencias no implican órdenes de captura, como aseguró el propio Contreras en medios de comunicación. "No hay órdenes de captura, son investigaciones que están en curso", puntualizó.

El Ministerio Público detalló que las indagaciones incluyen la supuesta adquisición de bienes que evidenciarían un crecimiento patrimonial no justificado, así como irregularidades en la administración pública.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El alcalde sampedrano había declarado previamente en HCH que el MP "prepara una orden de captura" y "en dos delitos que no existen contra mi persona" que son por narcotráfico y lavado de activos.

"El Ministerio Público estaría presentando, con orden de captura para mi persona, Roberto Contreras Mendoza, basado en dos delitos que no existen contra mi persona, por narcotráfico y lavado de activos", aseguró el también presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

El sampedrano cuestiona por qué "buscar estas dos figuras de parte del Ministerio Público, Luis Redondo, Rixi Moncada y "Mel" Zelaya, porque son las únicas dos figuras a través de las cuales ellos no irían con un antejuicio a mi persona por ser una persona de cargos de elección popular".