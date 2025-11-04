Contreras revela que le pidieron que se peleara con Salvador y apoyara a Rixi

“Me metieron a una negociación en la cual tenía que pelearme con Nasralla y decir que Rixi era la mejor candidata”, explicó, asegurando que esa propuesta no la aceptó bajo ningún concepto.

Según sus declaraciones en HCH, el plan de Libre era que él se peleara con Salvador Nasralla y reconociera a Rixi Moncada como la mejor opción para Honduras, estrategia que rechazó.

San Pedro Sula, Honduras.- El candidato a la alcaldía por el Partido Liberal en la ciudad industrial, Roberto Contreras , reveló que le pidieron hacer una negociación con Libre en la que habrían intentado manipular su postura política.

Contreras afirmó que en esa reunión le ofrecieron ser candidato por Libertad y Refundación en San Pedro Sula como parte de un acuerdo para debilitar al Partido Liberal.

Ante la negativa, el actual alcalde que busca la reelección del cargo, aseguró que Mel Zelaya estaría buscando quitarlo del camino con una supuesta orden de captura en su contra por narcotráfico y lavado de activos, información que obtuvo de una fuente dentro del Ministerio Público que dijo no revelaría.

No obstante, aseguró tener documentación que respalda sus acusaciones y advirtió que en su momento revelará las fuentes, aunque por ahora prefiere mantener el silencio por motivos de seguridad. “Ya tengo documentos fuera del país que prueban todo esto. Esto podría poner en riesgo mi vida”.

Contreras también criticó duramente a Manuel Zelaya, a quien acusó de subestimar su experiencia política. “Cuando Zelaya da un paso, yo voy tres adelante; cuando Rixi da un paso, también voy tres”, expresó, dejando claro que no permitirá que intenten desprestigiar su trayectoria.

Sobre las presiones y amenazas recibidas, Contreras afirmó que buscan quitarle sus propiedades y que no renunciará a su candidatura. "A mí que no me venga Mel Zelaya con que soy un torpe en política. Cuando Mel Zelaya da un paso, ya voy tres adelante, cuando Rixi da un paso, voy tres adelante, que no se equivoquen".

Asimismo, afirmó no confiar en las instituciones del Estado, especialmente en el Ministerio Público, al que tildó de manipulado y parcial. “No creo en nada del MP”.

Contreras concluyó pidiendo al partido de gobierno que dejen que las elecciones generales del 30 de noviembre se desarrollen sin interferencias. “Que el pueblo decida en las urnas, y que las instituciones respeten la voluntad popular”, concluyó.