Roberto Contreras asegura que hay una orden de captura en su contra por narcotráfico y lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.-El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aseguró este martes 4 de noviembre, que el Ministerio Público prepara una orden de captura en su contra por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

"El Ministerio Público estaría presentando, con orden de captura para mi persona, Roberto Contreras Mendoza, basado en dos delitos que no existen contra mi persona, por narcotráfico y lavado de activos", aseguró en HCH el también presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

El sampedrano cuestiona por qué "buscar estas dos figuras de parte del Ministerio Público, Luis Redondo, Rixi Moncada y "Mel" Zelaya, porque son las únicas dos figuras a través de las cuales ellos no irían con un antejuicio a mi persona por ser una persona de cargos de elección popular".

"En este mismo momento, denuncio a nivel nacional e internacional que el Partido Liberal se queda prácticamente sin un centavo para su campaña política, en vista de que estamos tramitando un préstamo por 70 millones y yo soy el representante legal del Partido Liberal como presidente del CCEPL", aseveró.