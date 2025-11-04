Roberto Contreras asegura que hay una orden de captura en su contra por narcotráfico y lavado de activos

Tegucigalpa, Honduras.-El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aseguró este martes 4 de noviembre, que el Ministerio Público prepara una orden de captura en su contra por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
"El Ministerio Público estaría presentando, con orden de captura para mi persona, Roberto Contreras Mendoza, basado en dos delitos que no existen contra mi persona, por narcotráfico y lavado de activos", aseguró en HCH el también presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
El sampedrano cuestiona por qué "buscar estas dos figuras de parte del Ministerio Público, Luis Redondo, Rixi Moncada y "Mel" Zelaya, porque son las únicas dos figuras a través de las cuales ellos no irían con un antejuicio a mi persona por ser una persona de cargos de elección popular".
"En este mismo momento, denuncio a nivel nacional e internacional que el Partido Liberal se queda prácticamente sin un centavo para su campaña política, en vista de que estamos tramitando un préstamo por 70 millones y yo soy el representante legal del Partido Liberal como presidente del CCEPL", aseveró.
El edil sampedrano declaró que esto es "un ataque directo al próximo presidente de la República, Salvador Nasralla".
Contreras también denunció que las autoridades hondureñas estarían incautando sus propiedades, "cerrarían mi empresa Power Chicken, dejando a más de 200 sin trabajo, incautarían prácticamente, el dinero de la campaña política que nosotros tenemos para poder reelegirnos como alcaldes de San Pedro Sula".
"El latigo del Ministerio Público, en manos del fiscal Johel Zelaya, sobrino de Rixi Moncada, sigue latigando a Cossette López, a Mario Flores Urrutia, también a Miriam Barahona y todo el Consejo Nacional Electoral", denunció.
"El país va rumbo a una dictadura comunista, "Mel Zelaya no quiere elecciones, porque sabe que está perdido y su programa de gobernar este país por 50 años, tipo Venezuela, tipo Cuba, se le viene abajo con la candidata Rixi Moncada, tía del fiscal Johel Zelaya, quien en este momento también estaría presentando requerimientos fiscales contra Cossette López ante audios ficticios, en el caso nuestro a título personal, Roberto Contreras, estaría siendo buscado por las autoridades con órdenes de captura este día o el día de mañana", reafirmó.
"Con esto prácticamente, "Mel" Zelaya está sentenciando el proceso electoral de Honduras torpedeando todas las instituciones electorales, porque él sabe perfectamente que la candidata Rixi Moncada y todo el familión no tienen los votos para enfrentarse a una elección al gran Partido Liberal", sentenció.
El edil aseguró que de ser cierta la orden de captura, él movilizará dos mil o cinco mil personas de la base para esperar al Ministerio Público en la oficina de la municipalidad.