Hall recuerda a las FF AA que están a disposición y deben respetar al CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, remitió un oficio a las Fuerzas Armadas (FF AA) recordando su deber constitucional de acatar las instrucciones del órgano electoral durante el proceso de elecciones generales. En el oficio, fechado el 3 de noviembre de 2025, Hall subrayó que la puesta a disposición de las FF AA al CNE no es una facultad discrecional, sino un mandato establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República, el cual otorga al ente electoral la autoridad funcional sobre la institución castrense en materia electoral.

"Ninguno de los poderes públicos puede contradecir o revocar las instrucciones emanadas del CNE", señala el acuerdo, al destacar que durante el tiempo que las Fuerzas Armadas se encuentran bajo disposición del órgano electoral, este mantiene la máxima autoridad sobre las labores de custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, así como de todos los aspectos relacionados con la seguridad del proceso. La consejera presidenta también advirtió que cualquier desobediencia o interferencia de una autoridad distinta al CNE en dichas tareas constituiría "una violación a la autonomía, independencia y facultades constitucionales del Consejo, además de una transgresión al principio de neutralidad militar". En ese sentido, Hall dispuso remitir la misiva a las Fuerzas Armadas ya las distintas direcciones del CNE para coordinar las actividades vinculadas a la logística y seguridad electoral.