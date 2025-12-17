“Es inminente el caos que va a crear Libre aprovechándose de esta situación”: Roberto Contreras

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace varios días se registran confrontaciones en el Infop, donde se ha denunciado que colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) son responsables de los disturbios. Ante esta situación, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, se pronunció advirtiendo que este “caos sería aprovechado” por el oficialismo. En horas de la madrugada del pasado martes, los enfrentamientos se produjeron entre militantes de Libre y miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar. Posteriormente, la presidenta Xiomara Castro solicitó que se separara de sus cargos a quienes, según expresó, “reprimieron” a los manifestantes.

Sin embargo, la madrugada de este miércoles la situación no fue diferente y militantes de Libre atacaron con piedras las carpas donde se encontraban representantes del Partido Nacional. Líderes del Partido Nacional condenaron lo ocurrido y, por su parte, Roberto Contreras se pronunció enviando una advertencia sobre el desenlace del conflicto. Contreras aseguró que, ante el problema electoral, se necesita un manejo de crisis inmediato por parte de un país neutral y afirmó que "a este problema no lo resolveremos nosotros". Seguidamente, advirtió que "es inminente el caos que va a crear Libre, aprovechándose de esta situación electoral". Luego aseguró que, "de lo contrario, la confrontación social será inevitable y la familia Zelaya se quedará con el poder eternamente".