Presentan acción de nulidad a favor de magistrada del TJE sobre acusación de prevaricato

Tegucigalpa, Honduras.- Por haber violado el debido proceso y por violentar garantías constitucionales, Claudia Erazo, apoderada legal de la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, presentó este viernes una acción de nulidad a favor de su defendida. La profesional del derecho detalló "estamos hablando de una nulidad que se ha presentado, tanto al tribunal ad hoc, al juez natural, como al pleno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); esto en virtud de la violación al debido proceso y por violentar garantías constitucionales y constitutivas". El martes 11 de noviembre, la abogada Claudia Erazo interpuso una acción de nulidad a favor de su poderdante, el también magistrado del TJE, Mario Flores. Sin importar que se había incoado ese recurso de nulidad sobre el requerimiento fiscal, el Juzgado de Letras Natural Designado envío citación para que ambos magistrados comparezcan en audiencia de declaración de imputado el 18 de noviembre próximo.

"Nos sorprende cómo se está manejando el proceso, porque al presentar las nulidades el martes para (el caso) del magistrado Mario Flores, el juez natural nombrado, debió, previo a citar para la audiencia de declaración de imputado, primero resolver la nulidad, sí se admite o no se admite, declararla a lugar o no a lugar, previo a realizar las citaciones para una audiencia de declaración de diputado", argumentó Erazo.

Los plazos de ley

Sin haber resuelto la primera nulidad presentación a favor de Flores y ahora con el personamiento para una segunda nulidad a favor de Barahona, estas deben ser resueltas antes de celebrarse el siguiente paso procesal, que es la declaración de imputado, la próxima semana. La jurista Claudia Erazo, declaró que como defensa, van a esperar que sean dirimidas o solucionadas esas acciones legales, pero lamentó que están manejando muy mal el procedimiento judicial. "En todas las Cortes anteriores no se ha visto este tipo de procedimiento. Respetamos el procedimiento del juez natural, pero que sea garante de un debido proceso y que garantiza también el derecho a la defensa", exigió.