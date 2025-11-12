Abogada de Mario Flores Urrutia presenta acción de nulidad absoluta ante la Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado Mario Flores Urrutia presentó una acción de nulidad absoluta contra el proceso judicial que se sigue en su contra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), derivado de la acusación interpuesta por el Ministerio Público.
El recurso fue introducido por la abogada Claudia Erazo, quien explicó que la acción se fundamenta en una serie de violaciones al debido proceso y a los principios constitucionales e internacionales.
“Hemos presentado una nulidad absoluta por violación a los preceptos constitucionales y convencionales, que debe ser conocida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Erazo, tras entregar el escrito ante la Secretaría General del Poder Judicial.
De acuerdo con la profesional del Derecho, el pleno de magistrados deberá reunirse para conocer y resolver esta nulidad, aunque una parte del recurso también fue dirigida al tribunal designado por la magistrada presidenta de la CSJ, que fue seleccionada para conocer el caso.
La abogada también cuestionó la posible imputación por traición a la patria, advirtiendo que el Ministerio Público estaría “instrumentalizando las figuras penales” para limitar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
“Podrían presentar un sinfín de delitos, utilizando nuevamente al Ministerio Público para que ni el CNE ni el TJE puedan ejercer sus funciones como corresponde”, manifestó.
Erazo subrayó que la nulidad debe resolverse antes de que se avance a la audiencia de imputados, ya que el pleno de la Corte “debe conocerla y discutirla previo a admitir el requerimiento fiscal”.
Además, confirmó que la defensa únicamente se ha personado ante la CSJ para solicitar información sobre los hechos y no, por el momento, para la presentación voluntaria del magistrado.