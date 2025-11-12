Abogada de Mario Flores Urrutia presenta acción de nulidad absoluta ante la Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado Mario Flores Urrutia presentó una acción de nulidad absoluta contra el proceso judicial que se sigue en su contra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), derivado de la acusación interpuesta por el Ministerio Público.

El recurso fue introducido por la abogada Claudia Erazo, quien explicó que la acción se fundamenta en una serie de violaciones al debido proceso y a los principios constitucionales e internacionales.

“Hemos presentado una nulidad absoluta por violación a los preceptos constitucionales y convencionales, que debe ser conocida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Erazo, tras entregar el escrito ante la Secretaría General del Poder Judicial.

De acuerdo con la profesional del Derecho, el pleno de magistrados deberá reunirse para conocer y resolver esta nulidad, aunque una parte del recurso también fue dirigida al tribunal designado por la magistrada presidenta de la CSJ, que fue seleccionada para conocer el caso.