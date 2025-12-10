Poder Judicial celebra 200 años de creación como un poder del Estado

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial de Honduras cumple este día 200 años de creación; fue el 11 de diciembre de 1825 cuando oficialmente fue fundado como un nuevo poder del Estado, en nuestro país. Es por esa razón que también se instauró el 11 de diciembre y se celebra cada año el Día del Servidor Judicial, precisamente en referencia y en conmemoración al nacimiento de manera estructurada de este servicio a la justicia hondureña, justo en los primeros años de construcción de la República. Ayer miércoles 10 de diciembre, anticipándose un día a la fecha de esa efeméride, las máximas autoridades del Poder Judicial llevaron a cabo la ceremonia de conmemoración del bicentenario de este poder del Estado. El evento fue oportuno para entregar diferentes reconocimientos a destacados servidores judiciales, que por décadas han laborado en la institución.

Además, se distinguió el notable desempeño de varias unidades jurisdiccionales de varias regiones del país, que cumplieron sus metas con eficacia de acuerdo con lo que establece el Plan Operativo Anual (POA) del Poder Judicial.

Recuerdo institucional

"Como una muestra histórica y para que quede en los anales de la estructura histórica de nuestro país, se entregó a la magistrada presidenta del Poder Judicial, por parte del director del Correo Nacional, una hoja filatélica en la que se representan diferentes escenas de la vida del Poder Judicial, la que quedará también a disposición de la ciudadanía", destacó Melvin Duarte, portavoz de la institución.

Sobre la celebración del 200 aniversario, la titular del Poder Judicial, magistrada Rebeca Lizette Ráquel Obando, manifestó: "estamos celebrando 200 años de la vida del Poder Judicial. En 1825 nace la primera Corte Suprema de Justicia y como lo dije en mi discurso, ha tenido varias transformaciones, retos".

La presidenta del Poder Judicial apuntó que "el reto que enfrontamos hoy es que debemos de ser una justicia abierta, que se centre en las personas, dar respuesta a aquellas personas que acuden a estos espacios de justicia y la transparencia, la rendición de cuentas". Una de esas nuevas metas de la institución, según Ráquel, es la inclusión de la tecnología en los procesos judiciales, en la digitalización de los cientos de miles de archivos que guarda en sus oficinas este poder del Estado. "Nosotros tenemos que avanzar tecnológicamente, en que ya no tengamos esas pilas de archivos, que todo sea en base a lo que hoy estamos viviendo, inclusive la inteligencia artificial colabora en toda la sistematización", anunció Ráquel.

A respetar el proceso electoral

Referente al momento político electoral que atraviesa el país y la crispación que ha generado el no tener todavía un presidente electo, la líder de la Corte Suprema de Justicia aprovechó para enviar un mensaje a los políticos.