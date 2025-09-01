Rebeca Ráquel: La impartición de justicia debe de ser ciega, como la Diosa Temis

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, en el marco de la celebración del inicio de las fiestas patrias, excitó a los jueces a que impartan justicia a ciegas, con total imparcialidad.
Esto a raíz de los cuestionamientos de los que han sido objeto varios jueces y magistrados del Poder Judicial (PJ); con énfasis en los casos de corrupción en los que se han visto inmiscuidos actores políticos que en la actualidad son oposición al partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre).
"Nosotros todos los días hacemos conciencia de que la impartición de justicia debe de ser ciega, como la Diosa Temis. Actuar fundamentado en ley y sobre todo dándole a cada quien lo que le corresponde con justicia", expresó la magistrada Rebeca Ráquel.
En relación con la participación de servidores judiciales en actos reñidos con la ley y la depuración del sistema judicial, la titular de ese poder del Estado, adujo: "Yo creo que sí, yo creo que precisamente se ha estado viendo el trabajo que se ha estado haciendo desde la Supervisión General y en todo sentido".
Argumentó que como la cabeza del Poder Judicial y los otros 14 magistrados y magistradas que integran el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), están comprometidos para que esa imparcialidad en la justicia siga siendo así.
Prohibido por la Constitución
Recientemente se conoció que al menos ocho funcionarios judiciales se han visto involucrados en actuaciones proselitistas en diferentes partidos políticos; acciones que no deben darse, ya que la Carta Magna lo prohíbe.
El artículo 319 de la Constitución de la República establece que: los jueces y magistrados prestarán sus servicios en forma exclusiva al Poder Judicial. No podrán ejercer, por consiguiente, la profesión del derecho de forma independiente, ni brindarle consejo o asesoría legal a persona alguna.
Los funcionarios judiciales y el personal auxiliar del Poder Judicial, en las áreas jurisdiccionales y administrativas, no podrán participar por motivo alguno, en actividades de tipo partidista de cualquier clase, excepto emitir su voto personal.