Rebeca Ráquel: La impartición de justicia debe de ser ciega, como la Diosa Temis

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, en el marco de la celebración del inicio de las fiestas patrias, excitó a los jueces a que impartan justicia a ciegas, con total imparcialidad.

Esto a raíz de los cuestionamientos de los que han sido objeto varios jueces y magistrados del Poder Judicial (PJ); con énfasis en los casos de corrupción en los que se han visto inmiscuidos actores políticos que en la actualidad son oposición al partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre).

"Nosotros todos los días hacemos conciencia de que la impartición de justicia debe de ser ciega, como la Diosa Temis. Actuar fundamentado en ley y sobre todo dándole a cada quien lo que le corresponde con justicia", expresó la magistrada Rebeca Ráquel.