Rebeca Ráquel: Estamos trabajando con cada solicitud de extradición que llega

Tegucigalpa, Honduras.- Los procesos de extradición de hondureños, especialmente hacia Estados Unidos, no han sido tan frecuentes en los últimos meses; sin embargo, la presidenta del Poder Judicial (PJ), Rebeca Ráquel, manifestó que de haber más peticiones de extradición, se les dará trámite. El pasado 12 de agosto, la titular del Poder Judicial, sostuvo una reunión con la diplomática y encargada de negocios del gobierno de los Estados Unidos, acreditada en Honduras, Colleen Hoey; el objetivo fue dar seguimiento al proceso de mejora y agilidad en la tramitación de las extradiciones entre ambos países. Sobre este particular, Ráquel expresó: "Nosotros estamos trabajando con cada solicitud de extradición que llega a nuestro poder. Inmediatamente, se turna al juez natural que le corresponde y sí, esta persona es habida, se presenta a los juzgados y se hace el trámite de la audiencia correspondiente".

La funcionaria judicial afirmó que por "ahorita no tenemos ningún tipo de rezago en este sentido. Tenemos algunas personas que no me puedo acordar de ellas, que no han sido habidas, pero cuando sean habidas, se presentarán ante el juez competente", aseveró.

Pidió al pueblo hondureño confiar en el trabajo del Poder Judicial y en tener la plena certeza de que se está trabajando para cumplir con el Tratado de Extradición con Estados Unidos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

No es su competencia

Sobre las acusaciones recientes de la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien aseguró que Honduras sirve como puente aéreo del narcotráfico entre Venezuela y nuestro país, la presidenta del PJ, dijo: "Creo que no me compete a mí dar este tipo de declaraciones, porque es el Poder Ejecutivo (el llamado a responder)".