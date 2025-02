Después del 28 de febrero no recibirán más solicitudes de extradición de EUA

1

Tegucigalpa, Honduras.- El próximo 28 de febrero -dentro de 17 días- el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados quedará sin valor y efecto y no se podrán realizar más este tipo de procedimientos legales entre ambas naciones.

2

La presidenta del Poder Judicial (PJ), Rebeca Ráquel, confirmó que de esa fecha en adelante no se recibirán más solicitudes de extradición provenientes de los Estados Unidos.

3

“Creo que, en ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos, si ya no está vigente el Tratado de Extradición, pues obviamente ya no van a hacer ninguna solicitud de extradición, porque sabrán que ya no tiene ninguna vigencia”, declaró.

4

En la actualidad hay varios procesos de extradición de hondureños en desarrollo, pero el Poder Judicial, prevé que en los 17 días que restan estas causas legales ya podrían estar finiquitadas, al conceder o denegar las solicitudes que están pendientes.