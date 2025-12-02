Capturan a mujer que habría adulterado papeleta electoral en San Pedro Sula

Se trata de Karina Micheletti Echenique, de 47 años de edad, cuya aprehensión se efectuó tras ser denunciada por compañeros con los que formaba parte de una de las Juntas Receptoras de Votos del mencionado centro educativo, después del cierre de urnas por las elecciones generales del domingo.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía capturó la madrugada de ayer en la escuela Presentación Centeno del barrio Cabañas de San Pedro Sula a una mujer señalada de delitos electorales relacionados a la adulteración de papeletas de votación.

Edgardo Barahona, portavoz policial de San Pedro Sula, indicó que “la captura se da luego de que integrantes de la mesa electoral denunciaran que esta persona, quien fungía como escrutadora, habría modificado algunas de las papeletas con el objetivo de adulterar los resultados”.

Según explicó Barahona, las personas que habrían descubierto el accionar ilegal de la mujer solicitaron la presencia de la Policía, por lo que, al desplazarse al lugar, procedieron a darle captura de manera preventiva.

Aunque hasta ayer la Policía no confirmó a qué partido político pertenece la requerida, personas que estaban en el lugar dijeron que pretendía favorecer al Partido Nacional.

“A medida que los entes de investigación recopilen más información, será el fiscal especial el que determine el tipo de delito que se le podría tipificar y el procedimiento que se seguirá con ella si se judicializa el caso”, manifestó el funcionario.

Al ser consultado sobre si hay una investigación para determinar si la mujer actuó en complicidad con otras personas, Barahona añadió que no se descarta, pero que será la Fiscalía que maneja el tema de delitos electorales la que lo determine mediante las diligencias que realice.