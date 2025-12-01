Asesinan a menor de edad en el sector Rivera Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de edad fue encontrado asesinado la mañana de ayer domingo en el sector Las Torres de la colonia Rivera Hernández, colindante con la Planeta en San Pedro Sula.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Hamilton Jafeth Ramírez Molina, de 16 años de edad. Se dio a conocer que el adolescente había decidido abandonar los estudios para dedicarse a trabajar y ayudar con el sustento de su hogar.

Tras el asesinato, se informó que Ramírez Molina residía en el municipio de Santa Cruz de Yojoa.

El cuerpo fue reconocido y levantado por personal de Medicina Forense y lo trasladaron a la morgue donde fue reclamado por los familiares y se lo llevaron a su lugar de origen.

Equipos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las causas e identificar a los responsables del crimen