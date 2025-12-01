Asesinan a joven cobrador de bus en la aldea Mateo; autoridades investigan el crimen

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales informaron este lunes sobre el hallazgo sin vida de un joven cobrador de bus, asesinado en las cercanías de una quebrada en la aldea Mateo, al oriente de la capital.

La víctima fue identificada como Víctor Almendares, de 19 años, quien había desaparecido tres días antes. Según las primeras indagaciones, el joven habría sido raptado y posteriormente asesinado con extrema violencia, para luego ser abandonado en la zona donde fue encontrado.

Equipos de investigación de la Policía Nacional se mantienen en la recolección de indicios y en el análisis de las circunstancias que rodean este hecho, a fin de identificar a los responsables y esclarecer el crimen.

Este asesinato se suma a la creciente ola de violencia que atraviesa Honduras. Datos preliminares de entes de seguridad señalan que, en lo que va del 2025, el país mantiene un promedio diario de homicidios que continúa ubicándose entre los más altos de Centroamérica, a pesar de los esfuerzos operativos implementados en distintas zonas.