Dos muertos y dos heridos en diferentes accidentes de tránsito en Honduras

Solo se dio a conocer que el fallecido era el ciclista, mientras que el conductor de la motocicleta resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos muertos y un herido fue el resultado de dos accidentes viales que se registraron en diferentes sectores del país. Uno de los percances se presentó la noche del sábado 29 de noviembre en Catacamas, Olancho, donde un ciclista fue impactado por una motocicleta.

Se informó que el conductor de la moto impactó en la parte trasera de la bicicleta y lanzó al ciclista varios metros, por lo que falleció casi al instante.

Mientras que la mañana de ayer domingo se dio a conocer que un motociclista impactó en la parte trasera de un camión en la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula.

El trágico accidente ocurrió a pocos metros del redondel de la zona. Al lugar llegó el padre de la víctima, quien al ver a su hijo sin vida se mostró muy consternado por lo ocurrido. Las autoridades no dieron a conocer la identidad del fallecido.

Según testigos, el joven regresaba de trabajar cuando ocurrió el fuerte impacto y laboraba en una empresa recolectora de basura y aún portaba su uniforme al momento del percance.