Identifican a uno de los dos ensabanados en la Torocagua

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuerpos de dos jóvenes fueron encontrados envueltos en sábanas la tarde del sábado anterior en la calle principal de la colonia Torocagua de Comayagüela. Las víctimas, que presentaban signos de tortura y estaban atados de pies y manos al cuello, fueron levantados por las autoridades y los ingresaron en calidad de desconocidos a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público.

A través de los análisis en el laboratorio de dactiloscopía, uno de los fallecidos fue identificado a través de huellas. Se dio a conocer que se trata de Fernando José Berríos Cámbar, de 24 años de edad, originario del departamento de Olancho, hasta donde fue trasladado por sus familiares al ser reclamado la mañana de ayer en la morgue de la capital hondureña. Mientras que el otro fallecido continúa en calidad de desconocido y se espera que lleguen los familiares a identificarlo. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las investigaciones para determinar quiénes son los responsables de haber asesinado a los dos jóvenes y quiénes fueron a lanzarlos a la calle principal de la colonia Torocagua.