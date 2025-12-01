  1. Inicio
Identifican a uno de los dos ensabanados en la Torocagua

Personas desconocidas asesinaron y envolvieron en sábanas a dos jóvenes que dejaron abandonados en costales en la colonia Torocagua de la capital

  • 01 de diciembre de 2025 a las 07:34
Los cuerpos envueltos en sábanas de los dos jóvenes fueron encontrados en la calle principal de la colonia Torocagua.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuerpos de dos jóvenes fueron encontrados envueltos en sábanas la tarde del sábado anterior en la calle principal de la colonia Torocagua de Comayagüela.

Las víctimas, que presentaban signos de tortura y estaban atados de pies y manos al cuello, fueron levantados por las autoridades y los ingresaron en calidad de desconocidos a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público.

A través de los análisis en el laboratorio de dactiloscopía, uno de los fallecidos fue identificado a través de huellas.

Se dio a conocer que se trata de Fernando José Berríos Cámbar, de 24 años de edad, originario del departamento de Olancho, hasta donde fue trasladado por sus familiares al ser reclamado la mañana de ayer en la morgue de la capital hondureña.

Mientras que el otro fallecido continúa en calidad de desconocido y se espera que lleguen los familiares a identificarlo. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las investigaciones para determinar quiénes son los responsables de haber asesinado a los dos jóvenes y quiénes fueron a lanzarlos a la calle principal de la colonia Torocagua.

Los pobladores del sector donde fueron encontrados los dos cuerpos ensabanados se mostraron alarmados por lo ocurrido y demandan de las autoridades policiales que envíen más agentes para que realicen patrullajes en la zona debido a que se han registrado varios hechos criminales en el sector.

Hace varias semanas, supuestos extorsionadores asesinaron a balazos a un conductor de mototaxi en una gasolinera de la zona

