Detienen a hombre que intimidaba a sus víctimas con una pistola de balines

La captura se llevó a cabo en la 5 calle, entre 5 y 6 avenida del barrio El Benque, donde los agentes realizaban operativos de vigilancia.

San Pedro Sula, Cortés.- Utilizando una pistola de balines con la que hacía creer a sus víctimas que portaba un arma de fuego real, un hombre fue detenido en flagrancia por presuntamente cometer robos con violencia e intimidación. La captura fue ejecutada por agentes de la Unidad Policial Motorizada (UPOM) en coordinación con la Unidad Metropolitana de Policía #5 (UMEP-5), como parte del Plan Alcázar.

El detenido es un joven de 25 años, originario de Lima, Cortés, y residente en Chamelecón. De acuerdo con el informe policial, el sujeto utilizaba una pistola de balines para amenazar y someter a sus víctimas, generando miedo y confusión al simular que se trataba de un arma verdadera.

Durante la intervención se le decomisó la pistola falsa, además de un teléfono celular, una gorra, varios artículos personales y más de mil lempiras en efectivo.

La Policía señaló que estos elementos serán fundamentales dentro del proceso investigativo, ya que refuerzan los indicios del delito.

Las autoridades confirmaron que el individuo cuenta con antecedentes por tráfico de drogas.