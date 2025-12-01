Liberales exigen al CNE ingreso de actas de departamentos donde lidera Nasralla

Arístides Mejía, dirigente del Partido Liberal, recriminó que en el momento en que Salvador Nasralla estaba a unos 500 votos de alcanzar a Nasry Asfura, del Partido Nacional, los datos dejaron de actualizarse.

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el búnker del Partido Liberal exigen al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se ingresen más actas, sobre todo las de los departamentos donde aseguran que el liberalismo lidera.

"Como dijo el ingeniero Tomás Lozano, jefe de campaña, en unas pocas horas, cuando había una ventaja del Partido Nacional en los conteos de 25,000 votos, habíamos pasado a una diferencia de 500 en muy poco tiempo, pero hace un rato se ha detenido".

Asimismo, recriminó que "si yo agarro datos de un departamento que es mayoritariamente del Partido Nacional, como Lempira e Intibucá, y solo nutro el sistema con esos datos, pues lógicamente el Partido Nacional va a salir muy arriba y eso es lo que está pasando".

Aseguró que hay dos departamentos claves que servirán para explicar el desenlace de la situación: Francisco Morazán y Cortés.

"En Francisco Morazán la diferencia no es tan grande a favor del Partido Nacional; ese departamento fue el que ingresó primero al sistema hasta un 50 % anoche", aseguró, tras recriminar que el otro departamento decisivo, que es Cortés, donde "Salvador va ganando aproximadamente un 60 % a 25 %", no se ha tomado en cuenta.

En la conferencia de prensa explicaron que existe un total de 19,152 actas, pero hasta el momento solo se ha divulgado el 57 % de ellas.

"Las actas que no han sido transmitidas son 8,235, que corresponden al 43 % de la votación", aseguró Arístides.

Denunciaron que las actas que no han sido transmitidas se deben, según ellos, a problemas de conectividad con la compañía contratada.