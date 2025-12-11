Luz Ernestina Mejía denuncia intento de alterar resultados de diputaciones en el Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.-La candidata a diputada del Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, denunció presuntos intentos de alterar los resultados que la favorecen en las actas verificadas por su equipo.

“No tengo ninguna duda, nuestras actas así lo manifiestan; pero hemos tenido conocimiento de diferentes días de que se está tratando de remontar esa votación para que otra persona llegue de diputada y yo no”, declaró.

Mejía señaló directamente a la también candidata liberal Milagros González, quien, según afirma, aseguró públicamente estar superándola en el conteo.

“Lamentablemente, el día de ayer la candidata a diputada Milagros González manifestó que ella estaba remontando a la abogada Luz Ernestina Mejía, lo cual es falso”, expresó.

Añadió que la revisión de las actas no respalda la versión de González.

“Fuimos a ver las actas y tanto las del Consejo Nacional Anticorrupción como las del Consejo Nacional Electoral estaban en el mismo nivel; no había indicio ninguno”, afirmó Mejía.

También cuestionó reportes radiales que señalaban mínimas diferencias entre ambas aspirantes:

“Se dijo que faltaba poquito para aquello que le llevó el CNA y 1,400 en el CNE”, dijo.

Ante la posibilidad de que estas supuestas alteraciones cuenten con respaldo interno, Mejía sostuvo: “No autoridades del partido, sino otras personas poderosas”.

Aseguró que rechaza cualquier intento de interferir en la voluntad de los votantes y pidió respeto al proceso: “Hago un llamado público para que se respete la democracia”.

La candidata advirtió que el liberalismo enfrenta “heridas profundas” cuando se habla de fraude.

“Fraude es una palabra que no debiera estar en el léxico de ningún liberal; debemos cuidar los votos adentro y hacia afuera”, afirmó.

Reiteró la importancia de defender tanto los resultados presidenciales como los de diputación: “El candidato Salvador Nasralla es presidente; debemos defender su triunfo y así también defender diputados”