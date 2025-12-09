"¿Quiere voto por voto? Venga, aquí los contamos”: PN reta a Nasralla tras acusación de fraude

La contienda electoral de 2025 es considerada una de las más reñidas, donde el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y el del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se han disputado la ventaja. A medida avanzaba el escrutinio, ambos experimentaron momentos en los que se sintieron cerca del triunfo.
El Partido Liberal no confía en los resultados preliminares y asegura que el Partido Nacional “infló votos o actas”. Cabe destacar que más de 2,700 actas entrarán al escrutinio especial.
El Partido Nacional se pronunció en conferencia de prensa la noche del pasado lunes 8 de diciembre, haciendo un llamado a la calma y al respeto hacia las autoridades electorales.
La candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, inició destacando que el manejo oficial del proceso y de los resultados recae exclusivamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Y al Partido Liberal yo le hago el llamado, a su candidato Salvador Nasralla, con mucho respeto, mucha prudencia, que respete a su consejera, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es ella la que preside en este momento, y será en boca de ella, junto a los demás consejeros, que se dé el resultado oficial”, dijo la candidata a designada.
Antonieta, quien también es diputada, resaltó la importancia de mantener y respetar la institucionalidad. Además, afirmó que las actas de su partido respaldan el triunfo de Nasry Asfura.
El Partido Nacional aseguró no tener miedo de contar voto por voto ni de revisar acta por acta. Por ello, María Antonieta invitó a Nasralla a realizarlo. Sus declaraciones fueron las siguientes:
“¿Quieren contar voto por voto? Vengan, aquí los contamos. ¿Quieren contar acta por acta? Vengan, aquí los esperamos. Queremos darle garantía al pueblo hondureño de que ese respaldo popular ha sido para 'Papi a la Orden' (como se le conoce a Nasry Asfura)”, expresó Mejía.
La diputada sostuvo que no existe temor por parte de su partido y que están dispuestos a demostrar que “el pueblo hondureño le dio el respaldo a Nasry Asfura”, por lo que le hizo un llamado al Partido Liberal.
Hasta el momento (a las 11:20 de la mañana del 9 de diciembre), con el 99.40 % de las actas escrutadas, Nasry Asfura se mantiene al frente con 1,298,835 votos, mientras que Salvador Nasralla ocupa el segundo lugar con 1,256,428 votos.