Héctor Zelaya dice que Salvador Nasralla ganó, según actas internas de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El discurso del partido de gobierno ha cambiado desde la primera comparecencia de su candidata, Rixi Moncada, horas después de los comicios cuando aseguró que las elecciones "aún no están perdidas" y que exigían por la vía legal el conteo de actas electorales sin biométrico.

El secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, profundizó este martes el giro político al proceso que han generado las publicaciones del coordinador de Libre, Manuel Zelaya donde admite que Libre no ganó las elecciones, pero lo atribuye al Partido Liberal.

El funcionario que siempre acompaña a la presidenta Xiomara Castro afirmó que el conteo interno del Partido Libre le da el triunfo a Salvador Nasralla en las elecciones del 30 de noviembre.

Durante una comparecencia, Zelaya sostuvo que el país ha vuelto a caer en una crisis electoral que pudo evitarse y que ahora exige claridad y transparencia para recuperar la confianza ciudadana.

Héctor Zelaya destacò que a diferencia de lo ocurrido en procesos anteriores, el país había vivido una jornada pacífica, pero que nuevamente se enfrenta a tensiones postelectorales.