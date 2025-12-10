Condiciones secas en la mayor parte del país y lluvias leves en el norte este jueves

Centeno explicó que por la tarde el viento del noreste transportará humedad desde el Caribe hacia territorio nacional. Ese ingreso favorecerá precipitaciones débiles dispersas en la región norte y oriente.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del tiempo para este jueves once de diciembre estarán marcadas por una mañana mayormente seca en la mayor parte del país, según el pronóstico emitido por Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

El pronosticador añadió que también se esperan precipitaciones débiles aisladas en el centro y el occidente. Aun así, señaló que en el sur y suroccidente predominarán las condiciones secas durante toda la jornada.

Sobre el comportamiento del oleaje, indicó que tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca se registrará una altura de uno a tres pies. No se prevén variaciones significativas durante el día.

En cuanto a las temperaturas, detalló que Tegucigalpa registrará una máxima de veintiocho y una mínima de dieciocho grados Celsius. Para la región central, la máxima será de treinta y la mínima de dieciocho grados.

En la región insular, las temperaturas oscilarán entre una máxima de treinta y una mínima de veinticinco grados. La región norte presentará una máxima de treinta y una temperatura mínima de veintidós grados.

La región oriental alcanzará una máxima de treinta y uno y una mínima de dieciocho grados. Mientras tanto, la región sur será la más cálida, con una máxima de treinta y seis y una mínima de veinticuatro grados.

Finalmente, para la región occidental se espera una máxima de veintinueve y una mínima de catorce grados Celsius, siendo esta la zona con los valores más frescos de la jornada.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).