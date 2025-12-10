¿Qué sanción enfrentarán los candidatos que no retiraron su propaganda de las calles este miércoles?

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 10 de diciembre vence el plazo para que los candidatos que participaron en las elecciones generales de 2025 retiren su propaganda política de las calles capitalinas. De acuerdo con Emilio Medina, gerente de Aseo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), su personal ha sido el encargado de retirar estos rótulos en distintos puntos de la ciudad, pese a que es responsabilidad de los propios candidatos. "La Ley establece que hasta el 10, que es hoy, tienen los candidatos para remover la propaganda que colocaron en toda la ciudad; de lo contrario, habrá una sanción”, aseguró Medina.

El funcionario aclaró que dicha sanción es una multa será impuesta por la Unidad de Política Limpia y no por la municipalidad; sin embargo, será la AMDC la que proporcionará el listado de los aspirantes que incumplieron.

"Nosotros tenemos esa propaganda almacenada en el plantel de Las Palmas, donde los candidatos pueden ir a retirar su publicidad", indicó Medina. Al mismo tiempo, advirtió que, "de lo contrario, nosotros haremos una disposición final en el relleno sanitario de esa propaganda y enviaremos a la Unidad de Política Limpia el listado de los candidatos de los cuales tenemos registro de que hemos hecho el trabajo por ellos".