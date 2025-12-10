“Los datos de la plataforma del CNE y CNA nos dan la victoria a la alcaldía”: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial es el paso decisivo antes de la declaratoria de las elecciones, donde se someterán a una exhaustiva revisión más de 2,700 actas. No obstante, los resultados del sistema de divulgación posicionan como virtual ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Las elecciones generales de 2025 han sido un proceso reñido en todos los niveles electivos, y la Alcaldía del Distrito Central no es la excepción.
Mientras se procesaban las actas, por mucho tiempo los resultados le daban la ventaja al actual edil del DC, Jorge Aldana, con una brecha de más de 1,000 votos.
Los resultados favorecieron a Aldana hasta el 8 de diciembre, cuando el candidato del Partido Nacional tomó la ventaja, que hasta el momento se mantiene.
Hasta el cierre de esta nota, con el 99.67% de las actas escrutadas en la Alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya acumulaba 158,723 votos, mientras que Aldana sumaba 158,110 sufragios.
Esta mañana, el candidato del Partido Nacional aseguró que "los datos tanto de la plataforma del CNA (Consejo Nacional Anticorrupción) como de la del CNE nos dan la victoria en la Alcaldía".
No obstante, reconoció que seguirá esperando con "paciencia y madurez democrática los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral".
Además, felicitó al Consejo Nacional Anticorrupción por su trabajo profesional y por respaldar el proceso con controles internacionales en la validación de los resultados.
La ventaja es de un poco más de 600 votos, pero el actual alcalde exigió transparencia y, el pasado martes 9 de diciembre, hizo un plantón en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE) solicitando la revisión acta por acta.