“Los datos de la plataforma del CNE y CNA nos dan la victoria a la alcaldía”: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial es el paso decisivo antes de la declaratoria de las elecciones, donde se someterán a una exhaustiva revisión más de 2,700 actas. No obstante, los resultados del sistema de divulgación posicionan como virtual ganador al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. Las elecciones generales de 2025 han sido un proceso reñido en todos los niveles electivos, y la Alcaldía del Distrito Central no es la excepción.

Mientras se procesaban las actas, por mucho tiempo los resultados le daban la ventaja al actual edil del DC, Jorge Aldana, con una brecha de más de 1,000 votos. Los resultados favorecieron a Aldana hasta el 8 de diciembre, cuando el candidato del Partido Nacional tomó la ventaja, que hasta el momento se mantiene. Hasta el cierre de esta nota, con el 99.67% de las actas escrutadas en la Alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya acumulaba 158,723 votos, mientras que Aldana sumaba 158,110 sufragios.