Juan Diego Zelaya sigue al frente del DC con el 99.67% de actas: ¿Cuántos votos lo separan de Aldana?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque reñidas, menos de 700 votos separan al actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, de Juan Diego Zelaya, en los resultados electorales municipales.
Esta mañana, con el 99.67 % de las actas procesadas, Juan Diego seguía por encima de Aldana tras haberlo rebasado.
Hasta las 6:40 de la mañana de este martes 9 de diciembre, Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, acumulaba 158,753 votos, mientras que Jorge Aldana, de Libertad y Refundación (Libre), tenía 158,110. Un total de 643 votos los separan.
El panorama es reñido y, con tan poca diferencia, nada está escrito. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se han procesado 2,433 actas, de un total de 2,441.
El sistema de divulgación también revela que deberán revisarse 492 actas con inconsistencias.
Fue el pasado 8 de diciembre, alrededor de las 4 de la tarde, cuando la brecha entre ambos candidatos era de unos 1,000 votos, dándole en ese momento la ventaja a Aldana, pero Juan Diego lo rebasó poco después de reactivarse el conteo.
Hasta las 4:00 de la tarde del pasado lunes, Zelaya tenía 158,483 votos (37.94 %), mientras que Aldana sumaba 157,913 (37.81 %). La diferencia era de apenas 0.13 puntos porcentuales, pero ahora asciende a 0.15.