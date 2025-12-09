Juan Diego Zelaya sigue al frente del DC con el 99.67% de actas: ¿Cuántos votos lo separan de Aldana?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque reñidas, menos de 700 votos separan al actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, de Juan Diego Zelaya, en los resultados electorales municipales.

Esta mañana, con el 99.67 % de las actas procesadas, Juan Diego seguía por encima de Aldana tras haberlo rebasado.

Hasta las 6:40 de la mañana de este martes 9 de diciembre, Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, acumulaba 158,753 votos, mientras que Jorge Aldana, de Libertad y Refundación (Libre), tenía 158,110. Un total de 643 votos los separan.