A 22 votos del regreso: "Toño" Rivera roza la reelección en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado nacionalista Antonio "Toño" Rivera está este miércoles a 22 votos de alcanzar la reelección por quinta vez en el Congreso Nacional, luego de acercarse al resultado preliminar que lo dejaba fuera de la lista de electos por Francisco Morazán.

El legislador figura en la posición 28 con 129,195 votos, según la última actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha estado inactiva desde la madrugada del lunes. La diferencia que debe superar para desplazar a su correligionaria Fabiola Rosa, quien suma 129,217 votos, se redujo a un margen mínimo.

En el nivel electivo de diputados en Francisco Morazán, el CNE reporta el procesamiento de 19,052 de 19,167 actas, equivalente al 99.40% de avance.

El parlamentario declaró en TN5 Estelar que se encuentra "a 22 votos" de ingresar "en la posición 23", aludiendo a un cierre "muy cerrado", pero con tendencia favorable. Señaló que su conteo interno abarca 3,401 de 3,402 actas, y que la última por verificar podría darle un resultado "muy, pero muy bueno".