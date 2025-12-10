Policía Nacional: “No vamos a permitir actos que terminen en acciones vandálicas”

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) aseguró este miércoles que ya cuenta con un plan operativo para responder a cualquier convocatoria de protestas en relación con las elecciones generales y advirtió que no permitirán bloqueos de carreteras ni actos que deriven en violencia o daños a la propiedad.

El director de Operaciones de la PN, Miguel Pérez Suazo, explicó que sus 43 unidades a nivel nacional están bajo instrucciones precisas: brindar acompañamiento a las manifestaciones anunciadas, pero impedir acciones que alteren el orden público.

“La Policía Nacional no va a permitir actos que terminen en acciones vandálicas ni alteraciones del orden público. Estamos obligados a ejercer el principio de legalidad”, enfatizó la autoridad policial.