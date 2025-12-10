Policía Nacional: “No vamos a permitir actos que terminen en acciones vandálicas”

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) aseguró este miércoles que ya cuenta con un plan operativo para responder a cualquier convocatoria de protestas en relación con las elecciones generales y advirtió que no permitirán bloqueos de carreteras ni actos que deriven en violencia o daños a la propiedad.
El director de Operaciones de la PN, Miguel Pérez Suazo, explicó que sus 43 unidades a nivel nacional están bajo instrucciones precisas: brindar acompañamiento a las manifestaciones anunciadas, pero impedir acciones que alteren el orden público.
“La Policía Nacional no va a permitir actos que terminen en acciones vandálicas ni alteraciones del orden público. Estamos obligados a ejercer el principio de legalidad”, enfatizó la autoridad policial.
Agregó que su mandato es resguardar la seguridad, la vida de las personas y sus bienes; obligación con la que están intentando cumplir en este contexto de incertidumbre electoral.
Como ejemplo, mencionaron la movilización de aproximadamente 150 personas en Quebrada Seca, El Progreso, donde los manifestantes marcharon por la carretera, pero posteriormente liberaron la vía.
La institución también informó que atendieron incidentes en la sede del SANAA, donde se registró la quema de llantas; la Policía sofocó el fuego y habilitó nuevamente el paso.
Respecto a las protestas realizadas en el INFOP, la PN señaló que el área permanece asegurada con vallas metálicas, plataformas de vigilancia y un refuerzo adicional de la seguridad interna.
Las autoridades reiteraron que acompañarán las manifestaciones pacíficas, pero actuarán para evitar cierres de carreteras o cualquier situación que derive en desmanes.