Libre desconoce resultados de elecciones, convoca a protestas y prohíbe a funcionarios hacer transición

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de ir tercera y con un amplio margen de diferencia en comparación con dos de sus otros cuatro rivales por la presidencia de Honduras, la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aseguró este domingo que no reconocerán los resultados de las recientes elecciones generales en Honduras y convocó a protestas para el próximo sábado 13 de diciembre en el país.
En una conferencia de prensa y en compañía de dirigentes de su partido, Moncada aseguró que las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre se realizaron bajo la coacción del presidente estadounidense, Donald Trump, y "la oligarquía".
"Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción de Donald Trump y la oligarquía aliada que embistieron al pueblo con un golpe electoral”, señaló Moncada.
La candidata mencionó que durante la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), más del 95% de las actas presentan “inconsistencias”.
Además, enfatizó su rechazo a las constantes interrupciones que ha tenido la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde que se comenzó el conteo de los votos. Cabe recordar que, justamente este domingo, se cumplieron dos días sin nuevas actualizaciones.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha atribuido las fallas a "problemas técnicos" de la empresa contratada para esa labor, en específico. Sin embargo, minutos después de la comparecencia de Moncada, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López anunciaron que esta noche se restablecería el servicio de transmisión.
Moncada también dijo que "el partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso".
De forma continua, la candidata rechazó la "narrativa imperial del comunismo", que, según aseguró, fue utilizada como un ataque en su contra.
La candidata cerró la conferencia invitando a la militancia y población hondureña a protestas, movilizaciones y plantones, el próximo sábado 13 de diciembre, para defender “la dignidad nacional”.
“Aquí nadie se rinde, no al golpe electoral, no a la injerencia”, concluyo Moncada, en medio de gritos de apoyo por parte de los presentes.
Durante la conferencia, Moncada también hablo sobre el indulto brindado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien estaba condenado a 45 años de cárcel en ese país por delitos relacionados con el narcotráfico.
"Condenamos el indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández" y "exigimos se presenten los requerimientos fiscales y se ordene la captura internacional por sus crímenes", fueron parte de sus reacciones al respecto.
Hasta el cierre de esta nota (9:00 p. m., del 7 de diciembre), tras dos días en los que el CNE no actualiza los resultados preliminares en ningún nivel de elección, Rixi Moncada sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543,675 votos (19,30 %). En segundo lugar, se ubica el liberal Salvador Nasralla con 1,112,570 (39.49%) y en primer lugar el nacionalista Nasry Asfura con 1,132,321 (40.19%)