Libre desconoce resultados de elecciones, convoca a protestas y prohíbe a funcionarios hacer transición

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de ir tercera y con un amplio margen de diferencia en comparación con dos de sus otros cuatro rivales por la presidencia de Honduras, la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aseguró este domingo que no reconocerán los resultados de las recientes elecciones generales en Honduras y convocó a protestas para el próximo sábado 13 de diciembre en el país. En una conferencia de prensa y en compañía de dirigentes de su partido, Moncada aseguró que las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre se realizaron bajo la coacción del presidente estadounidense, Donald Trump, y "la oligarquía". "Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción de Donald Trump y la oligarquía aliada que embistieron al pueblo con un golpe electoral”, señaló Moncada.

La candidata mencionó que durante la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), más del 95% de las actas presentan “inconsistencias”.

Además, enfatizó su rechazo a las constantes interrupciones que ha tenido la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde que se comenzó el conteo de los votos. Cabe recordar que, justamente este domingo, se cumplieron dos días sin nuevas actualizaciones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha atribuido las fallas a "problemas técnicos" de la empresa contratada para esa labor, en específico. Sin embargo, minutos después de la comparecencia de Moncada, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López anunciaron que esta noche se restablecería el servicio de transmisión.