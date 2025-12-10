Colectivos de Libre se toman calles pese a que "Mel" reconoció derrota de Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- Colectivos y empleados de Libertad y Refundación (Libre) realizan protestas con quema de llantas en diferentes puntos del país, pese a que el coordinador del partido, Manuel Zelaya Rosales, reconoció la derrota de Rixi Moncada en las elecciones del 30 de noviembre. Las manifestaciones se reportaron desde la noche del martes, frente a las instalaciones del INFOP donde está el Centro Logístico del Consejo Nacional Electoral y donde se llevará a cabo el conteo de las actas con inconsistencias, tras el llamado de Zelaya a no reconocer los resultados del TREP. Este miércoles, en Tegucigalpa, los militantes siguieron con la protesta e iniciaron una manifestación frente al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), en la primera avenida de Comayagüela.

Los simpatizantes de Libre quemaron llantas, impidiendo el paso de los automóviles, agudizando el tráfico que se registra por las mañanas en esa zona de la capital. "No al fraude", gritaban el grupo de protestantes ante las constantes caídas en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), mientras la Policía Nacional intentaba dialogar para que desalojaran la zona. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por otro parte, en la zona de El Progreso los militantes de Libre también salieron a las calles e impidieron el paso en la carretera que conduce hacia Tela.

Resguardo

Ante el llamado de Manuel Zelaya a los colectivos, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió a las autoridades de las Fuerzas Armadas resguardar el centro logístico del INFOP. A través de un mensaje en su cuenta de X, Hall escribió: "Ante la convocatoria realizada por el coordinador del Partido Libre, para que colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela, se movilicen de inmediato a INFOP, he solicitado al Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional, resguarde urgentemente al personal del CNE, el material electoral de Elecciones Generales 2025 y las instalaciones referidas".