Palabras de María Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz 2025

Oslo, Noruega.- La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, habló por teléfono desde un lugar desconocido con el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, a quien confirmó que ya se encuentra en ruta hacia la capital noruega.

"Y por eso estoy muy triste y muy apenada de decirte que no podré llegar a tiempo para la ceremonia. Pero estaré en Oslo y estoy camino a Oslo ahora mismo", manifestó.

Machado, reconocida por su defensa pacífica de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, aseguró que "este reconocimiento honra la lucha del pueblo venezolano" y destacó el esfuerzo de quienes arriesgaron su seguridad para facilitar su salida del país.