Palabras de María Corina Machado tras recibir el Nobel de la Paz 2025

En una llamada desde paradero desconocido, la líder venezolana lamentó no llegar a tiempo al acto del Nobel, agradeció el reconocimiento a la lucha democrática en Venezuela

  • 10 de diciembre de 2025 a las 09:33
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en una reciente intervención por vídeoconferencia.

 Foto: EFE

Oslo, Noruega.- La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, habló por teléfono desde un lugar desconocido con el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes, a quien confirmó que ya se encuentra en ruta hacia la capital noruega.

"Y por eso estoy muy triste y muy apenada de decirte que no podré llegar a tiempo para la ceremonia. Pero estaré en Oslo y estoy camino a Oslo ahora mismo", manifestó.

Machado, reconocida por su defensa pacífica de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, aseguró que "este reconocimiento honra la lucha del pueblo venezolano" y destacó el esfuerzo de quienes arriesgaron su seguridad para facilitar su salida del país.

¿Qué personajes asistieron a la ceremonia del Nobel de la Paz 2025?

Aunque no asistió al acto oficial, recordó que cientos de venezolanos, así como su familia y su equipo, se encuentran en Oslo para representar a la nación.

"Bueno, en persona te contaré, solo a ti y a Christian, por lo que tuvimos que pasar y cuántas personas arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecida con ellos. Y esto demuestra lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", reveló Machado.

La opositora señaló que será “un premio recibido por todos los venezolanos” y expresó su emoción por reencontrarse con sus hijos después de dos años. Frydnes, por su parte, celebró escuchar su voz y recordó que su hija, Ana Corina Sosa, la representará durante la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo.

El Comité Noruego destacó que la distinción reconoce el compromiso de Machado con una transición pacífica en Venezuela y su labor en favor de los derechos democráticos frente al autoritarismo.

“Quiere una Venezuela libre, nunca renunciará a ese propósito”: hija de María Machado en el Nobel

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

