Requerimiento fiscal contra miembro de Libre que atentó contra canal de televisión en Puerto Cortés

El simpatizante de Libre, además de cerrar con cadena las instalaciones del canal de televisión, también envió mensajes amenazantes al periodista

  • 10 de diciembre de 2025 a las 12:26
Requerimiento fiscal contra miembro de Libre que atentó contra canal de televisión en Puerto Cortés

Carlos Eduardo Llopis Hernández cerró el canal en Puerto Cortés tras que se emitieran unos comentarios por parte del periodista Cristhian Joel Rowe.

Foto: Captura de pantalla

Puerto Cortés, Honduras.- Por los delitos de coacción y privación ilegal de la libertad, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) presentaron un requerimiento fiscal en Puerto Cortés contra Carlos Eduardo Llopis Hernández.

Según el comunicado del Ministerio Público, Llopis Hernández habría vulnerado los derechos de libertad de expresión del periodista Cristhian Joel Rowe y del operador técnico Arnold Bejarano de la O.

"El 6 de agosto de 2025, tras comentarios emitidos por el periodista Rowe en el programa Notidiario, amparados por la libertad de expresión y libertad de prensa, el ciudadano Carlos Llopis se presentó a las instalaciones del medio de comunicación y cerró con un candado el portón principal, impidiendo su operatividad y dejando retenido en el interior al operados de transmisión", indicó el documento de la Fiscalía.

CPH exige a las FF AA rectificar expresiones contra medios

Además, Llopis envió mensajes ofensivos y discriminatorios al periodista, así como un video exhibiendo las llaves del candado, reconociendo de esta forma que fue él quien bloqueó el canal para silenciar sus críticas.

"Estas conductas representan una afectación directa al ejercicio periodístico, contrario a los estándares constitucionales y a los principios interamericano de protección a la libertad de expresión", indicó el MP.

Satisfechos

Tras confirmarse la captura, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó estar "satisfechos" con la acción judicial penal en contra de Llopis Hernández, quien "cerró de forma atentatoria, un medio de comunicación en la ciudad de Puerto Cortés".

"Esta medida hace sentar un precedente, en la defensa de la libertad de expresión y advierte a aquellos que pretendan violentarla, que tendrán la misma consecuencia", indicó el CPH a través de su cuenta de X.

Tras el incidente, en el pasado agosto, el ente gremial hizo un llamado urgente al Ministerio Público para actuar de oficio y actuar conforme a la ley contra Llopis Hernández, miembro del partido Libertad y Refundación (Libre) en Puerto Cortés.

El CPH denunció que "de forma descarada y con un claro irrespeto a la ley llegó a cerrar un medio de comunicación a punta de cadenas y candados, y como si fuera poco, colocó un rótulo con la leyenda 'canal cerrado por hablar mierda'".

