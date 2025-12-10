Requerimiento fiscal contra miembro de Libre que atentó contra canal de televisión en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.- Por los delitos de coacción y privación ilegal de la libertad, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) presentaron un requerimiento fiscal en Puerto Cortés contra Carlos Eduardo Llopis Hernández. Según el comunicado del Ministerio Público, Llopis Hernández habría vulnerado los derechos de libertad de expresión del periodista Cristhian Joel Rowe y del operador técnico Arnold Bejarano de la O. "El 6 de agosto de 2025, tras comentarios emitidos por el periodista Rowe en el programa Notidiario, amparados por la libertad de expresión y libertad de prensa, el ciudadano Carlos Llopis se presentó a las instalaciones del medio de comunicación y cerró con un candado el portón principal, impidiendo su operatividad y dejando retenido en el interior al operados de transmisión", indicó el documento de la Fiscalía.

Además, Llopis envió mensajes ofensivos y discriminatorios al periodista, así como un video exhibiendo las llaves del candado, reconociendo de esta forma que fue él quien bloqueó el canal para silenciar sus críticas. "Estas conductas representan una afectación directa al ejercicio periodístico, contrario a los estándares constitucionales y a los principios interamericano de protección a la libertad de expresión", indicó el MP.

Tras confirmarse la captura, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresó estar "satisfechos" con la acción judicial penal en contra de Llopis Hernández, quien "cerró de forma atentatoria, un medio de comunicación en la ciudad de Puerto Cortés". "Esta medida hace sentar un precedente, en la defensa de la libertad de expresión y advierte a aquellos que pretendan violentarla, que tendrán la misma consecuencia", indicó el CPH a través de su cuenta de X.