Sin respuesta y por segundo día consecutivo empleados del IP protestan por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Las protestas por la falta de pago de salario de los últimos cuatro meses y el aumento retroactivo se mantienen por segundo día consecutivo en el Instituto de la Propiedad (IP). Desde el pasado martes, los empleados de esta institución iniciaron un paro de labores ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, a quienes les recriminan que los mantienen en “calamidad doméstica”.

Ya son dos días consecutivos en los que los empleados exigen el pago del reajuste salarial. Las protestas para este día se extendieron hasta San Pedro Sula. "En febrero se firmó un convenio con las bases obreras en Casa Presidencial. Estamos exigiendo que se nos pague nuestro reajuste salarial de 2025", dijo una de las afectadas. Pese a las medidas de presión que han tomado, reprochan que no ha habido interés: "Finanzas mandó la resolución al IP, pero allá no han dado respuesta". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Estamos exigiendo la firma de nuestro tercer memorial respetuoso", donde se establecen todos los beneficios para los empleados a nivel nacional. Los empleados aseguran que se van a mantener en la lucha hasta que tengan una respuesta del director Francisco Bocanegra. "Hemos solicitado hablar con las autoridades de la institución y no hemos tenido respuesta. El abogado Bocanegra se manifestó, pero no fue correcta la información que dio", dijo.