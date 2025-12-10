Marlon Lara niega alianza con Libre y pide respeto al proceso del CNE

​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, negó de forma tajante este miércoles -10 de diciembre- que exista una alianza entre el Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre), luego de que el expresidente Manuel Zelaya reconociera la derrota de Rixi Moncada y afirmara que Salvador Nasralla ganó las elecciones, generando suspicacias en el ambiente político. “Quiero categóricamente enfatizar que no hay ninguna alianza. Nosotros hemos llevado a cabo un proceso electoral transparente, limpio, donde la gente salió a votar”, afirmó Lara. El congresista reiteró que el Partido Liberal respetará los resultados mediante el debido proceso, incluyendo el conteo voto por voto solicitado por su institución. “Deben ser las autoridades del CNE que establezcan el día en que se va a iniciar el escrutinio especial en las actas que se han detectado irregularidades”, señaló en declaraciones al Canal 11.

Agregó que el liberalismo está cumpliendo con lo que el pueblo exige: "respetar la institucionalidad del CNE, a la cual nosotros le hemos dado el apoyo". Lara criticó la transmisión de resultados por parte del sistema contratado por el CNE, al asegurar que hubo lentitud, interrupciones y caídas del sistema, aunque aclaró que este es un tema que debe resolver directamente el organismo electoral. Confirmó también que el Partido Liberal ya tiene listas para el escrutinio especial a "unas 400 personas que van a estar presentes en dos turnos de 12 horas para que cada voto que dio el liberalismo se respete". Respecto a las declaraciones de Manuel Zelaya Rosales, el diputado fue claro: "Que presenten las actas, que entreguen esas actas al CNE, que demuestren lo que ellos están diciendo". Añadió que el liberalismo no atenderá llamados del coordinador de Libre: "Somos respetuosos de la ley, de la institucionalidad, y va a ser el CNE... quienes deben decir quién es el que tuvo la mayoría de la voluntad del pueblo hondureño".