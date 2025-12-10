Carlos Umaña: "No existe ninguna alianza entre el Partido Liberal y el partido Libre"

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El diputado del Partido Liberal, Carlos Umaña, rechazó este miércoles las versiones que señalan una supuesta alianza entre su institución política y el partido Libertad y Refundación (Libre), luego de que el expresidente Manuel Zelaya publicara en X un mensaje en el que, según dijo, reconoce la derrota de su partido y da como ganador a Salvador Nasralla. Umaña aseguró que el liberalismo mantiene una sola postura: respetar la institucionalidad y permitir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya cada fase del escrutinio conforme a la ley. “Lo que estamos concluyendo es que se deben terminar las actas de contingencia uno, luego pasar al escrutinio especial y, posteriormente, revisar las más de 2,700 actas impugnadas. Es el CNE quien debe declarar al ganador”, afirmó Umaña, quien en los comicios es el diputado con más votos en Cortés.

El liberal destacó que su partido está preparado para participar en la revisión especial con un equipo de más de 400 personas, garantizando transparencia y acompañamiento técnico en todo el proceso, aseguró.

“Siempre estamos pidiendo prudencia, no existe ninguna alianza del Partido Liberal con el partido Libre, estamos confiando en la institucionalidad del Partido Liberal, así que no estamos en alianza", recalcó.

Umaña hizo un llamado a la prudencia y reiteró que el liberalismo confía en la institucionalidad para demostrar, ante el CNE y el pueblo hondureño, que es el ganador de las elecciones generales.

Reconocimiento de Mel a resultados de Nasralla