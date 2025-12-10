OEA rechaza cualquier intento de alterar el orden público en Honduras tras elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras rechazó "cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral".

"Es fundamental que el @CneHonduras (ente electoral) pueda realizar su trabajo sin presiones. En este contexto, la Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral", indicó el organismo en la red social X.

Señaló además que "con la misma claridad con la que la MOE/OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las Elecciones Honduras 2025".