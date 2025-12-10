  1. Inicio
OEA rechaza cualquier intento de alterar el orden público en Honduras tras elecciones

La MOE/OEA pidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda realizar su trabajo sin presiones y que los partidos y candidaturas esperen los resultados oficiales

OEA rechaza cualquier intento de alterar el orden público en Honduras tras elecciones

Militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) salieron a protestar desde la noche del martes. La Misión de la OEA llamó a todos los actores políticos a mantener la calma.

 Foto: Agencia EFE

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras rechazó "cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral".

"Es fundamental que el @CneHonduras (ente electoral) pueda realizar su trabajo sin presiones. En este contexto, la Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral", indicó el organismo en la red social X.

Señaló además que "con la misma claridad con la que la MOE/OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las Elecciones Honduras 2025".

Con quema de llantas, militantes de Libre protestan tras no aceptar resultados del TREP

"Es crucial también que se resguarden los materiales electorales", enfatizó la Misión.

El mensaje de la MOE/OEA fue divulgado pocas horas después de que el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), convocó a grupos de sus activistas en Tegucigalpa a movilizarse a un centro gubernamental de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del CNE dejó los resultados con Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %).

"PL no se presten al juego de Mel Zelaya, lo único que busca es incendiar el país": Tomás Zambrano

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

A más de una semana de las elecciones electorales, restan al menos 2.773 actas por escrutar, por inconsistencias, según el CNE, que al parecer procederá a esa fase el miércoles.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

