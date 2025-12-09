Con quema de llantas, militantes de Libre protestan tras no aceptar resultados del TREP

Los manifestantes de Libre instalaron carpas y colchones, anunciando que permanecerán día y noche hasta obtener respuestas por parte del CNE

  • Con quema de llantas, militantes de Libre protestan tras no aceptar resultados del TREP

    La manifestación fue convocada por el expresidente y coordinador de Libre, Manuel “Mel” Zelaya, a través de sus redes sociales.

     Foto: Gustavo Amador / EFE
  • 09 de diciembre de 2025 a las 22:34

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se apostaron frente al estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) tras el rotundo rechazo a los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Los protestantes se instalaron exactamente en el centro que funciona como recepción y despacho de material del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras ser convocados por el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya.

En horas de la tarde, a través de su cuenta de X, Zelaya manifestó que "los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al INFOP. Nuestra candidata Rixi Moncada y @PartidoLibre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios".

Jorge Aldana monta un "campamento en defensa del voto" frente al Infop
Un simpatizante de Libre enciende una bengala durante una manifestación por un supuesto fraude electoral.

Un simpatizante de Libre enciende una bengala durante una manifestación por un supuesto fraude electoral.

 (Foto: Gustavo Amador / EFE)

Zelaya agregó que el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien busca la reelección y participó en la protesta, "ganó las elecciones y está con las actas en mano, exigiendo el conteo de acta x acta y voto x voto", siendo ahora Juan Diego Zelaya quien lidera las votaciones.

"Aquí vamos a permanecer vigilando los votos, para que se cuenten todos de manera pública", dijo Aldana, quien además solicitó a las autoridades electorales un escrutinio especial de la fórmula municipal.

"El código fuente del TREP (sistema de Transmisión de Resultados Preliminares) fue violado y está en marcha un Golpe electoral. Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios", enfatizó Zelaya.

Te gustó este artículo, compártelo