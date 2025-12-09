Con quema de llantas, militantes de Libre protestan tras no aceptar resultados del TREP

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se apostaron frente al estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) tras el rotundo rechazo a los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Los protestantes se instalaron exactamente en el centro que funciona como recepción y despacho de material del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras ser convocados por el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya.
En horas de la tarde, a través de su cuenta de X, Zelaya manifestó que "los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al INFOP. Nuestra candidata Rixi Moncada y @PartidoLibre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios".
Zelaya agregó que el alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien busca la reelección y participó en la protesta, "ganó las elecciones y está con las actas en mano, exigiendo el conteo de acta x acta y voto x voto", siendo ahora Juan Diego Zelaya quien lidera las votaciones.
"Aquí vamos a permanecer vigilando los votos, para que se cuenten todos de manera pública", dijo Aldana, quien además solicitó a las autoridades electorales un escrutinio especial de la fórmula municipal.
"El código fuente del TREP (sistema de Transmisión de Resultados Preliminares) fue violado y está en marcha un Golpe electoral. Exigimos cárcel para los violadores y sus beneficiarios", enfatizó Zelaya.