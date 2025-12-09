Con quema de llantas, militantes de Libre protestan tras no aceptar resultados del TREP

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se apostaron frente al estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) tras el rotundo rechazo a los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Los protestantes se instalaron exactamente en el centro que funciona como recepción y despacho de material del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras ser convocados por el expresidente y coordinador general de Libre, Manuel Zelaya.

En horas de la tarde, a través de su cuenta de X, Zelaya manifestó que "los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al INFOP. Nuestra candidata Rixi Moncada y @PartidoLibre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios".