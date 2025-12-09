Jorge Aldana monta un "campamento en defensa del voto" frente al Infop

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, llegó este martes 9 de diciembre hasta las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Infop, para exigirle a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que hagan voto por voto en el nivel de la municipalidad del Distrito Central.
"Instalamos el Campamento en Defensa del Voto y la Victoria del Pueblo frente al CNE. Tenemos el 100% de las actas de la capital, las mismas que tienen todos los partidos y el CNE, y que reflejan la voluntad del pueblo", publicó el edil en sus redes sociales.
"Estamos aquí porque solo confiamos en el voto de la gente, pero no en un sistema de transmisión lleno de fallas y denuncias", afirmó el edil, quien asegura que los resultados transmitidos en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) no reflejan la volutad del pueblo, pues actualmente el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, muestra una ventaja de 613 votos sobre Aldana.
Agregó que "exigimos que se revisen acta por acta, de forma pública y manual, para garantizar que cada voto sea respetado".
"Exigimos que se respete la voluntad de las y los capitalinos que votaron para que siga lo bueno", reiteró.
De igual manera, el capitalino reiteró que "somos voceros de la población que quiere transparencia, voceros de la población que quiere honestidad en los procesos electorales, que no quiere que la mano peluda manipule los resultados de una elección".
"Hemos traído de manera transparente todas las 2,441 actas para que sean contadas sin el sistema, de manera pública, abierta y manual, para que sepamos por donde la gente inclinó su voto el pasado 30 de noviembre", dijo el candidato de Libre a los medios en la zona.
Agregó que no se moverían de la zona hasta que los consejeros del CNE lleguen a revisar a contar los votos públicamente.
El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, aseguró en sus redes sociales que el candidato del partido Libertad y Refundación (Libre) ganó las elecciones a nivel municipal.
De igual manera, llamó a "los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela deben movilizarse de inmediato al INFOP. Nuestra candidata Rixi Moncada y @PartidoLibre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios".