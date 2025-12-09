Jorge Aldana monta un "campamento en defensa del voto" frente al Infop

"Estamos aquí porque solo confiamos en el voto de la gente, pero no en un sistema de transmisión lleno de fallas y denuncias", afirmó el edil, quien asegura que los resultados transmitidos en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) no reflejan la volutad del pueblo, pues actualmente el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, muestra una ventaja de 613 votos sobre Aldana.