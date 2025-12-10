¿No sabes como decorar tu árbol de Navidad? Conoce las tendencias para este 2025

El árbol de Navidad es una tradición que no puede faltar en ningún hogar hondureño durante esta temporada. Sus brillos y colores dan un toque de alegría y calidad a las familias.
Cada año, salen nuevos accesorios para hacer brillar estos pinos. Las tendencias van cambiando y este 2025 no ha sido la excepción.
El color rojo, nunca pasa de moda. Este 2025 sigue siendo tendencia para las decoraciones navideñas. Desde esferas, hasta listones, cualquier accesorio quedará bien en este color.
El café es otro tono que se ha vuelto muy común para decorar los árboles navideños. Se puede combinar con esferas de color plata y diferentes tonalidades de marrón, también se pueden sumar algunas piñas secas para complementar.
Otra tendencia, muy sonada, son las esferas grandes. Aunque lo normal es colocar bolas pequeñas, colocar un par grandes podrían dar un balance agradable a la vista.
Todo de color blanco, también es una opción muy elogiada. Listones, esferas, luces cálidas y algunos toques dorados simulan calidez y tranquilidad.
Las esferas no siempre son necesarias. Las personas que buscan algo diferente pueden utilizar solo listones u otros accesorios que recompensen su falta.
Utilizar cintas también se mantiene en tendencia este 2025. Se pueden colocar de diferentes formas: de lado o de arriba a abajo.
Los accesorios grandes y alusivos a la temporada pueden marcar la diferencia. Caramelos, paletas, casas pequeñas, entre otros.
Aunque el color verde no suele ser tan aclamado, este 2025 se abrió paso entre las tendencias. Acompañado con decoraciones doradas, puede presentar una imagen agradable.