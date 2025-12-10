¿Sydney Sweeney se sometió a una cirugía estética? La actriz se sincera

La conversación pública sobre la apariencia de Sydney Sweeney ha derivado en innumerables interpretaciones a lo largo de los últimos años.
La actriz volvió a abordar el tema en una entrevista en video con la revista Allure realizada junto a Amanda Seyfried durante la promoción de The Housemaid.
La charla permitió que Sweeney clarificara con mayor amplitud un asunto que ha generado curiosidad y lecturas precipitadas.
La intérprete fue invitada a seleccionar una idea extendida en Internet que quisiera precisar y eligió detenerse en las conjeturas sobre supuestos procedimientos estéticos.
Su respuesta fue inmediata y sin rodeos al afirmar que “vamos a desmentirlos a todos. O sea, nunca me he operado”. .
Agregó que siente un profundo temor hacia las agujas, un detalle que, según dijo, influye en su decisión de mantenerse alejada de cualquier intervención de ese tipo
Sweeney recordó que su exposición comenzó cuando todavía era niña y que, con el paso del tiempo, las comparaciones con fotografías de su infancia se volvieron habituales en redes.
Considera que estos paralelismos generan percepciones erradas, ya que omiten elementos como el crecimiento, el maquillaje profesional o las condiciones de iluminación propias de un set.
Lo expresó con claridad al señalar que “no se puede comparar una foto mía de cuando tenía 12 años con una de cuando tenía 26, con maquillaje e iluminación profesionales. Claro que voy a verme diferente”.
Añadió también que “todo el mundo en las redes sociales está loco”.
El diálogo incluyó una intervención de Amanda Seyfried, quien compartió que ciertos procedimientos pueden resultar funcionales en etapas más avanzadas de la vida. El comentario derivó en un intercambio ligero entre ambas.
Sweeney bromeó con que, si algún día decidiera cambiar de postura, Seyfried sería su primera llamada. La protagonista de Mean Girls siguió la dinámica y comentó que podría ofrecerle Ativan para tranquilizar sus nervios, aunque recalcó que Sweeney “todavía no lo necesita”.