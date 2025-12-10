¿Qué diseños de uñas para Navidad están en tendencia 2025?

Las fiestas decembrinas llegan con nuevas propuestas en manicura, y la Navidad 2025 no es la excepción. ¿Cuáles son las tendencias?
Las tendencias apuestan por rescatar elementos clásicos con toques modernos que permiten lucir manos elegantes y festivas en cualquier celebración.
Los tonos tradicionales, como el verde, rojo y blanco, siguen siendo protagonistas en estas fechas. Su uso se reinventa con técnicas más delicadas, acabados brillantes y composiciones minimalistas que combinan simplicidad con sofisticación.
Esta tendencia ha tomado fuerza por su versatilidad, ya que funciona tanto con bases claras como con fondos oscuros.
Para quienes prefieren una propuesta más llamativa, las cintas rojas sobre bases plateadas se han convertido en una opción popular. Este diseño mezcla brillo con precisión, ideal para quienes buscan una manicura audaz y festiva.
Otra tendencia creciente es la combinación de distintos estilos en cada uña. Las manicuras asimétricas permiten que cada dedo tenga un diseño diferente, creando un efecto moderno y personalizado.
Los acentos en uñas específicas, como el dedos anulares, también continúan en tendencia. Estos detalles suelen incluir diseños más elaborados para resaltar sin sobrecargar el conjunto.
Los tonos dorados se posicionan como uno de los colores estrella de la temporada. Se utilizan tanto en detalles como en bases completas, aportando un aspecto glamuroso y festivo.
Los diseños con insignias navideñas - como bastones de caramelo, árboles, galletas de jengibre o renos - vuelven este año con versiones más estilizadas y de líneas finas.
Las uñas francesas navideñas también figuran entre las tendencias de 2025. Suelen incluir puntas rojas, verdes o con glitter, ofreciendo un estilo sutil sin dejar de ser festivo.
El rojo clásico se mantiene como una apuesta segura. Su carácter atemporal lo convierte en uno de los colores favoritos, especialmente para quienes prefieren una manicura sencilla pero elegante.
Finalmente, los diseños en 3D, como lazos, perlas y pequeños relieves, continúan evolucionando en la temporada, aportando textura y un toque distintivo a las manicuras más creativas.