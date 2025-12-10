¿Adiós a la música? Ángela Aguilar revela su inclinación por la actuación: "Dramática soy"

La joven intérprete Ángela Aguilar atraviesa una etapa en la que su vida profesional y emocional se estarían reordenando. Desde ese lugar ha comenzado a expresar intereses que, aunque todavía no forman un propósito definido, apuntan a un giro creativo que llama la atención dentro de su trayectoria.
En conversación con Los Ángeles Times en Español, la cantante comentó que la actuación ha sido una aspiración que ha explorado con discreción mientras mantiene su carrera musical.
“Me encantaría, no sé cómo le hacen los actores para meterse en papeles tan intensos, siento que interpretar una canción es un poco actuar, porque debes sentir lo que estás cantando” declaró al reflexionar sobre la conexión entre emoción y escena.
La artista explicó que esa cercanía con historias que interpreta en sus canciones podría abrirle otras rutas.
“Dramática soy, entonces quizás, quizás por ahí se puede hacer algo”, dijo entre risas al reconocer que la idea ha comenzado a tomar forma en su imaginario.
Aunque no existen conversaciones formales sobre un posible proyecto, su propio legado familiar mantiene viva la posibilidad de que, eventualmente, se anime a explorar esa faceta.
En el mismo diálogo abordó el ambiente de críticas que ha acompañado sus últimos meses tras su matrimonio con Christian Nodal.
La cantante reconoció que ese ruido ha dejado huella y que se encuentra en un proceso de reconstrucción personal para sostener su bienestar.
Contó que aún aprende a sentirse segura sin depender de la aprobación externa y que, aunque algunas opiniones le afectan, ha optado por avanzar sin permitir que definan su camino.
La intérprete aseguró que el respaldo de su familia ha sido esencial para transitar este periodo, al igual que el acompañamiento psicológico que mantiene desde hace tiempo. Detalló que ese trabajo le ha permitido fortalecer su criterio y proteger su tranquilidad.
Desde ese aprendizaje expresó su deseo de convertirse en una referencia positiva para mujeres que enfrentan descalificaciones o presiones similares y que buscan afirmarse más allá de los comentarios que reciben.