Kany García anuncia gira para 2026: ¿Honduras será parte del tour?

La intérprete de temas como "Te lo agradezco" y "Confieso" anunció las primeras fechas de su "Kany García Tour 2026" por América Latina y Europa

  • 09 de diciembre de 2025 a las 18:31
1 de 12

La cantautora puertorriqueña Kany García presentó este martes las primeras fechas de su tour global 2026, que recorrerá varias ciudades de América Latina y Europa.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
2 de 12

El recorrido comenzará el 17 de abril en Ciudad de México y, en esta primera fase, se extenderá hasta el 29 de agosto en Buenos Aires.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
3 de 12

La gira contempla paradas en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, España, Italia, Francia y Reino Unido, según el comunicado de La Buena Fortuna.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
4 de 12

Tras el reciente lanzamiento de su sencillo "Tierra mía", primer adelanto de su próximo álbum, García compartió su entusiasmo por reencontrarse con su público.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
5 de 12

"Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo", expresó la artista.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
6 de 12

La intérprete, ganadora de seis Grammys Latinos, es reconocida por éxitos como "Hoy ya me voy", "Alguien", "Duele menos" y "Para siempre".

 Foto: Instagram | @kanygarcia
7 de 12

Además, ha compuesto para otros artistas destacados de la escena musical latina.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
8 de 12

Esta primera fase del tour representa solo el inicio de lo que se espera sea un extenso itinerario para 2026, ya que próximamente se anunciarán nuevas fechas y ciudades que se sumarán al calendario de conciertos.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
9 de 12

García mantiene una carrera marcada por la conexión con su audiencia y la autenticidad de sus composiciones.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
10 de 12

Su regreso a los escenarios se perfila como una oportunidad para presentar material inédito y reforzar su presencia internacional.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
11 de 12

En septiembre de 2024, la cantante se presentó en Tegucigalpa, Honduras durante su "García Tour".

 Foto: Instagram | @kanygarcia
12 de 12

Dejando abierta la posibilidad de que Honduras pueda aparecer nuevamente en su agenda de 2026.

 Foto: Instagram | @kanygarcia
