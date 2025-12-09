Kany García anuncia gira para 2026: ¿Honduras será parte del tour?

La cantautora puertorriqueña Kany García presentó este martes las primeras fechas de su tour global 2026, que recorrerá varias ciudades de América Latina y Europa.
El recorrido comenzará el 17 de abril en Ciudad de México y, en esta primera fase, se extenderá hasta el 29 de agosto en Buenos Aires.
La gira contempla paradas en Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, España, Italia, Francia y Reino Unido, según el comunicado de La Buena Fortuna.
Tras el reciente lanzamiento de su sencillo "Tierra mía", primer adelanto de su próximo álbum, García compartió su entusiasmo por reencontrarse con su público.
"Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo", expresó la artista.
La intérprete, ganadora de seis Grammys Latinos, es reconocida por éxitos como "Hoy ya me voy", "Alguien", "Duele menos" y "Para siempre".
Además, ha compuesto para otros artistas destacados de la escena musical latina.
Esta primera fase del tour representa solo el inicio de lo que se espera sea un extenso itinerario para 2026, ya que próximamente se anunciarán nuevas fechas y ciudades que se sumarán al calendario de conciertos.
García mantiene una carrera marcada por la conexión con su audiencia y la autenticidad de sus composiciones.
Su regreso a los escenarios se perfila como una oportunidad para presentar material inédito y reforzar su presencia internacional.
En septiembre de 2024, la cantante se presentó en Tegucigalpa, Honduras durante su "García Tour".
Dejando abierta la posibilidad de que Honduras pueda aparecer nuevamente en su agenda de 2026.