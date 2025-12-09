  1. Inicio
Fernanfloo anuncia que ya es papá y revela el nombre que tendrá su hijo

En el video, titulado “Soy papá...”, el youtuber salvadoreño confirma que su hijo ya nació y muestra momentos íntimos de esta nueva etapa, sin dejar de lado su característico humor

  • 09 de diciembre de 2025 a las 17:07
El creador de contenido salvadoreño Fernanfloo, uno de los youtubers más influyentes de habla hispana, sorprendió a toda su comunidad al revelar que ya se convirtió en padre.

 Fotos: Instagram.
El anuncio lo hizo este mismo día a través de un nuevo video publicado en su canal oficial, donde aparece visiblemente emocionado mientras comparte las primeras imágenes y detalles del nacimiento de su bebé.

 Foto: captura de pantallla.
En el clip, titulado “Soy papá... Fernanfloo”, el salvadoreño confirma que su hijo ya nació y muestra algunos momentos íntimos de esta nueva etapa, sin dejar de lado el característico humor que lo ha acompañado durante más de una década en internet.

 Foto: captura de pantalla.
Aunque Fernanfloo siempre ha sido muy reservado con su vida personal, esta vez abrió las puertas a su audiencia para presentar oficialmente a su pequeño.

 Foto: Instagram.
Respecto al nombre que dará a su sucesor, el salvadoreño había adelantado que lo llamaría Link, algo que generó curiosidad desde que lo mencionó por primera vez.

 Foto: Instagram.
Aunque una gran parte de su comunidad asegura que se trata de una broma, sobre todo considerando el humor del creador de contenido y la posibilidad de que no tenga deseos de revelar el nombre real, muchos sí están entusiasmados con esta elección.

Foto: Instagram.
La noticia del nacimiento de "babyfloo" rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron esta nueva faceta del youtuber, considerado una de las figuras más queridas y nostálgicas de la plataforma.

 Foto: Instagram.
Para muchos, verlo convertirse en padre marca un momento histórico, especialmente para quienes han seguido su crecimiento desde sus inicios en YouTube.

 Foto: Instagram.
Con este anuncio, Fernanfloo inicia una etapa completamente distinta, y sus seguidores ya han llenado el video de mensajes de cariño y felicitaciones.

 Foto: Instagram.
Lo que sí queda claro es que el nacimiento de su hijo ha conmovido a toda su comunidad, que lo acompaña ahora no solo como creador de contenido, sino como padre primerizo.

 Foto: Instagram.
A sus 32 años de edad, el creador de contenido está algo alejado de las redes sociales y de todo lo que involucra la esfera digital, pues ha decidido priorizar su vida personal.

 Foto: Instagram.
Desde que se comprometió con su ahora esposa, Sofía Flores, en agosto de 2024, su vida ha dado un giro de 180 grados.

Foto: Instagram.
En mayo de este año ambos protagonizaron una boda de ensueños, en la que disfrutaron de todo el amor que rodea a sus familias.

 Foto: Instagram.
Y solo un mes después, en junio, Fernanfloo reveló: "Nuestra linda familia está creciendo...".

 Foto: Instagram.
