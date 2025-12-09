Fernanfloo anuncia que ya es papá y revela el nombre que tendrá su hijo

El creador de contenido salvadoreño Fernanfloo, uno de los youtubers más influyentes de habla hispana, sorprendió a toda su comunidad al revelar que ya se convirtió en padre.
El anuncio lo hizo este mismo día a través de un nuevo video publicado en su canal oficial, donde aparece visiblemente emocionado mientras comparte las primeras imágenes y detalles del nacimiento de su bebé.
En el clip, titulado “Soy papá... Fernanfloo”, el salvadoreño confirma que su hijo ya nació y muestra algunos momentos íntimos de esta nueva etapa, sin dejar de lado el característico humor que lo ha acompañado durante más de una década en internet.
Aunque Fernanfloo siempre ha sido muy reservado con su vida personal, esta vez abrió las puertas a su audiencia para presentar oficialmente a su pequeño.
Respecto al nombre que dará a su sucesor, el salvadoreño había adelantado que lo llamaría Link, algo que generó curiosidad desde que lo mencionó por primera vez.
Aunque una gran parte de su comunidad asegura que se trata de una broma, sobre todo considerando el humor del creador de contenido y la posibilidad de que no tenga deseos de revelar el nombre real, muchos sí están entusiasmados con esta elección.
La noticia del nacimiento de "babyfloo" rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron esta nueva faceta del youtuber, considerado una de las figuras más queridas y nostálgicas de la plataforma.
Para muchos, verlo convertirse en padre marca un momento histórico, especialmente para quienes han seguido su crecimiento desde sus inicios en YouTube.
Con este anuncio, Fernanfloo inicia una etapa completamente distinta, y sus seguidores ya han llenado el video de mensajes de cariño y felicitaciones.
Lo que sí queda claro es que el nacimiento de su hijo ha conmovido a toda su comunidad, que lo acompaña ahora no solo como creador de contenido, sino como padre primerizo.
A sus 32 años de edad, el creador de contenido está algo alejado de las redes sociales y de todo lo que involucra la esfera digital, pues ha decidido priorizar su vida personal.
Desde que se comprometió con su ahora esposa, Sofía Flores, en agosto de 2024, su vida ha dado un giro de 180 grados.
En mayo de este año ambos protagonizaron una boda de ensueños, en la que disfrutaron de todo el amor que rodea a sus familias.
Y solo un mes después, en junio, Fernanfloo reveló: "Nuestra linda familia está creciendo...".