Entre embarazo adolescente, traiciones y abusos: la trágica vida de Jenni Rivera

La figura de Jenni Rivera permanece vigente más allá del tiempo. Su nombre sigue asociado a una determinación poco común, moldeada entre altibajos personales y el impulso que la llevó desde mercados callejeros hasta las principales plazas musicales en Estados Unidos y Latinoamérica.
Aunque su vida artística tomó impulso sólido con discos que comenzaron a circular entre el público hispano, su recorrido personal ya acumulaba pruebas exigentes.
A los 16 años nació su hija Janney, conocida como Chiquis, fruto de su relación con José Trinidad Marín, padre también de Jacqueline y Trinidad. Años después ese mismo hombre enfrentó acusaciones de abuso sexual contra Chiquis y Rosie Rivera (hermana de la intérprete).
En 1992, tras separarse de Marín, Rivera decidió sostener a sus hijos por cuenta propia. Se graduó de Administración de empresas, aunque exploró con mayor convicción la música, un interés que compartía con sus hermanos.
Mientras intentaba consolidar su sonido, conoció a Juan López, con quien inició una relación que se vio interrumpida por un proceso judicial que lo llevó a prisión durante seis meses por tráfico de inmigrantes.
De ese periodo se desprende uno de los episodios más dolorosos relatados por Rivera en su libro “Inquebrantable: Mi historia, a mi manera”, publicado hasta un año después de su muerte.
En el capítulo titulado “¿No eres tú la vieja de 'El cinco'?” reconstruyó la agresión que sufrió tras grabar el video de “Las Chacalosas” en el club El Farallón. La artista narró que un hombre de ojos verdes la había abordado en el lugar, preguntándole si ella era "la vieja de 'El cinco'" y más tarde, mientras conducía hacia su casa, se dio cuenta de que él viajaba con otros dos sujetos en un auto que comenzó a seguirla.
Para evitar que descubrieran su domicilio, cambió de ruta y buscó ayuda sin éxito. Los hombres la interceptaron, la arrastraron hacia el asiento trasero del vehículo y uno de ellos la violó.
Tres semanas más tarde, López, alias "El Cinco" recuperó la libertad. Rivera le contó lo sucedido y aunque describió al agresor, nunca obtuvo una respuesta clara sobre si él lo conocía. La relación continuó un tiempo más y en 1997 nació su hija Jenicka. Sin embargo, la pareja se fracturó al año siguiente por infidelidades.
Regresó con López años después y en 2001 tuvieron otro hijo, pero en 2003 iniciaron un proceso de divorcio que incluyó litigios por dinero. Para esa etapa ya había comenzado su ascenso con producciones como "Simplemente la mejor", "Parrandera", "Rebelde y atrevida", "Mi vida loca", "Jenni" y "La gran señora", obras que la posicionaron en los primeros lugares de ventas.
A partir de ese momento llenó auditorios y superó cifras que la consolidaron como intérprete indispensable de la música regional. En 2008 conoció al exbeisbolista Esteban Loaiza, con quien contrajo matrimonio en 2010. Ese año también enfrentó el arresto de su hijo Michael por cargos de estupro.
En 2010 fue nombrada portavoz de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica de Estados Unidos y su presencia pública creció aún más cuando Telemundo transmitió una serie de telerrealidad sobre su familia.
La artista ya había superado la venta de 25 millones de discos y tenía una base de seguidores sólida cuando su trayectoria se detuvo abruptamente por el accidente aéreo ocurrido el 9 de diciembre de 2012.
Su voz quedó resguardada también en su libro póstumo, publicado en 2013, donde incluyeron manuscritos originales que dejaban al descubierto su proceso introspectivo. Fue allí donde ella misma ordenó los momentos que marcaron su recorrido, una vida moldeada entre exigencias, conquistas y heridas profundas.