Entre embarazo adolescente, traiciones y abusos: la trágica vida de Jenni Rivera

En el capítulo titulado “¿No eres tú la vieja de 'El cinco'?” reconstruyó la agresión que sufrió tras grabar el video de “Las Chacalosas” en el club El Farallón. La artista narró que un hombre de ojos verdes la había abordado en el lugar, preguntándole si ella era "la vieja de 'El cinco'" y más tarde, mientras conducía hacia su casa, se dio cuenta de que él viajaba con otros dos sujetos en un auto que comenzó a seguirla.